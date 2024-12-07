Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Preview Partai Utama hingga Prelim di UFC 310: Ada Alexandre Pantoja vs Kai Asakura hingga Shavkat Rakhmonov vs Ian Machado Garry

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |22:42 WIB
Preview Partai Utama hingga Prelim di UFC 310: Ada Alexandre Pantoja vs Kai Asakura hingga Shavkat Rakhmonov vs Ian Machado Garry
Prediksi duel Alexandre Pantoja vs Kai Asakura di UFC 310. (Foto: UFC)
A
A
A

UFC 310 akan segera berlangsung pada di T-Mobile Arena, Las Vegas, Amerika Serikat, pada Minggu 8 Desember 2024. UFC 310 menyajikan banyak pertarungan menarik di co main event hingga prelim, di mana duel Alexandre Pantoja vs Kai Asakura akan menjadi partai utama yang memperebutkan kelas flyweight alias kelas terbang.

Saat ini, Pantoja sedang dalam tren enam kemenangan beruntun dan dua kali mampu mempertahankan gelar juaranya. Sedangkan lawannya, yakni Asakura juga dalam performa terbaiknya dalam menghadapi petarung asal Brasil tersebut.

Selain acara main event terdapat juga co-main event yang tidak kalah seru. Pada co main event mempertemukan Shavkat Rakhmonov melawan Ian Machado Garry dalam perebutan kualifikasi gelar welterweight.

Sebelumnya Rakhmonov seharusnya melawan Belal Muhammad untuk perebutan gelar juara welterweight, namun Belal harus mundur karena infeksi tulang jari kaki. UFC memberikan petarung pengganti, yakni Machado Garry.

Selain nama-nama ada petarung lainnya yang mengisi perhelatan UFC 310, seperti Ciryl Gane, Chris Weidman, Clay Guida, dan lain-lain. Bagaimana prediksi pertarungannya UFC 310?

Alexandre Pantoja vs Kai Asakura di UFC 310 (UFC)

Shvkat Rakhmonov vs Ian Machado Garry

Pada duel kelas welterweight Rakmonov menjadi favorit dari para penggemar untuk memenangkan pertarungan tersebut. Petarung asal Kazakhstan ini memiliki kuncian rear-naked choke yang dilakukan kepada Geoff Neal.

Sedangkan Machado Garry merupakan petarung yang sedang naik daun karena berhasil mengalahkan Michael Page.

Dalam prediksi Rakhmonov akan mampu menghalau serangan dari Machado Garry dalam duel tersebut, namun petarung asal Irlandia tersebut memiliki kemampuan untuk membalikan keadaan.

Ciryl Gane vs Alexander Volkov

Pada duel kelas heavyweight, Gane memiliki misi untuk bangkit dari kekalahannya atas Jon Jones pada tahun 2023 silam. Petarung berjuluk Bon Gamin ini memiliki daya tahan yang optimal saat menerima serangan.

Dari pihak lawan Volkov memiliki tren positif dengan enam kemenangan beruntun, petarung asal Rusia ini memiliki kekuatan serangan yang terletak di tangannya.

Chirs Weidman vs Eryk Anders

Weidman seharusnya melawan Anders di UFC 309, namun Ander harus menarik diri dari pertarungan setelah mengalami keracunan makan.

Petarung berusia 40 tahun ini diragukan untuk tampil pada performa awalnya karena semenjak 2015, Weidman belum pernah menang secara berturut-turut. Sedangkan lawanya, Andres memiliki rekor dua menang secara beruntun.

Halaman:
1 2
