Marc Marquez Siap Rebut Titel Juara Dunia MotoGP Lagi: Saya seperti Terlahir Kembali

MARC Marquez merasa sudah siap berebut titel juara dunia MotoGP lagi. Petualangan di MotoGP 2024 bersama Gresini Racing sukses mengembalikan perasaan kompetitif sang pembalap.

Marquez akan berkompetisi dengan tim baru mulai musim depan atau MotoGP 2025. Pembalap asal Spanyol itu akan menjadi tandem Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati Lenovo.

Bersaing bersama tim baru, Marquez mengatakan seperti terlahir kembali dan siap bersaing untuk perebutan gelar MotoGP. Enam kali juara dunia itu mengaku harus mengorbankan banyak hal untuk mencapai titik ini.

“Saya telah mengorbankan delapan ribu hal untuk memperpanjang kehidupan olahraga saya, karena jika tidak, saya akan meninggalkannya,” kata Marquez dilansir dari Crash, Minggu (8/12/2024).

“Itulah prioritasnya, mencari sensasi itu, membicarakan gelar lagi, menang lagi. Tentu saja semua pembalap di grid berusaha, dan saya akan mencobanya,” sambung pria berusia 31 tahun itu.

Walau demikian, The Baby Alien mengakui gelar juara hanya sebuah bonus dari perjuangannya. Marquez mengatakan, memiliki ‘masa muda kedua’ sudah merupakan kesuksesan tersendiri baginya.