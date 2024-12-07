3 Pebulu Tangkis yang Bisa Jegal Fajar Alfian/Rian Ardianto di BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 Jagoan Denmark

BERIKUT tiga pebulu tangkis yang bisa jegal Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di BWF World Tour Finals 2024. Salah satunya merupakan jagoan tuan rumah.

BWF World Tour Finals 2024 akan digelar di Hangzhou, China, pada 11-15 Desember. Undian fase grup baru akan dihelat pada Sabtu (7/12/2024) pukul 09.30 WIB.

Sebelum itu, tentu menarik untuk membahas siapa saja calon lawan yang berpotensi menyulitkan Fajar/Rian. Siapa saja mereka?

3. Goh Sze Fei/Nur Izzuddin





Ganda putra Malaysia ini tengah garang sepanjang BWF World Tour 2024. Betapa tidak, mereka berhasil merebut tiga gelar dengan paling rendah di Super 500 (Arctic Open 2024).

Berkaca dari rekor pertemuan, Fajar/Rian masih unggul dengan 8-3. Namun, mereka selalu kalah dari Goh/Nur dalam dua perjumpaan terakhir di Japan Open dan Arctic Open!

2. He Ji Ting/Ren Xiang Yu





Ganda putra China ini juga sedang panas sepanjang BWF World Tour 2024. He/Ren sanggup merebut tiga gelar juara dan secara konsisten menembus semifinal turnamen.

Dari rekor pertemuan, Fajar/Rian juga kalah sekali pada final Singapore Open 2024. Ditambah lagi, He/Ren akan berlaga sebagai tuan rumah yang tentu membuat motivasi mereka berlipat ganda.