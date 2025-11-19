Link Live Streaming Indonesia International Challenge 2025 II di Vision+, Klik di Sini!

LINK live streaming Indonesia International Challenge 2025 II dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru itu akan ditayangkan di Vision+.

Setelah sukses besar pada seri pertama pekan lalu, kini Indonesia International Challenge 2025 II resmi mulai bergulir. Turnamen edisi kedua ini digelar pada 18–23 November 2025, dan seluruh rangkaiannya dapat disaksikan secara lengkap melalui Vision+. Klik di sini untuk nonton semua pertandingannya.

Indonesia datang dengan motivasi berlipat. Sebab, para pemain Indonesia meraih hasil mengesankan pada Indonesia International Challenge pertama.

Para wakil Merah Putih tampil dominan dan berhasil membawa pulang sejumlah gelar juara. Mereka sekaligus membuktikan kekuatan bulutangkis nasional di panggung internasional.

Berikut jadwal lengkap yang wajib kamu simak:

Selasa, 18 November 2025

09:00 WIB | Day 1

09:00 WIB | Day 1 (Court 2)

09:00 WIB | Day 1 (Court 4)

Rabu, 19 November 2025 – Day 2

09:00 WIB | Day 2

09:00 WIB | Day 2 (Court 4)

Kamis, 20 November 2025 – Day 3

09:00 WIB | Day 3

09:00 WIB | Day 3 (Court 2)

09:00 WIB | Day 3 (Court 4)

Jumat, 21 November 2025

13:30 WIB | Quarter Finals

13:30 WIB | Quarter Finals (Court 1)

Sabtu, 22 November 2025

12:00 WIB | Semifinals

12:00 WIB | Semifinals (Court 1)

Minggu, 23 November 2025

12:00 WIB | Final