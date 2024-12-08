Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Dipasangkan dengan Siti Fadia, Dejan Ferdinansyah Jadikan BWF World Tour Finals 2024 sebagai Momen Perpisahan dengan Gloria Emanuelle?

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |00:00 WIB
Dipasangkan dengan Siti Fadia, Dejan Ferdinansyah Jadikan BWF World Tour Finals 2024 sebagai Momen Perpisahan dengan Gloria Emanuelle?
Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Dejan Ferdinansyah dipastikan akan diuji coba bermain dengan Siti Fadia Silva Ramadhanti di sektor ganda campuran. Lantas, bagaimana nasib pasangan Dejan dengan Gloria Emanuelle Widjaja?

Akankah BWF World Tour Finals 2024 yang digelar di Desember ini akan menjadi aksi terakhir Dejan/Gloria sebagai pasangan?

Perlu diketahui, Dejan/Gloria dipastikan akan pecah kongsi pada tahun depan setelah Dejan dipanggil pelatnas PBSI. Pemain berusia 24 tahun itu akan dipasangkan dengan Siti Fadia Silva Ramadhanti yang merupakan pemain pelatnas.

Terdekat, Dejan/Fadia dijadwalkan akan mentas di India Open 2025 pada 14-19 Januari 2025. Ini menjadi turnamen pembuka kedua pada tahun depan usai gelaran Malaysia Open 2025 pada 7-12 Desember 2025.

Pada tahun ini, Dejan/Gloria masih akan menjalani turnamen bersama di BWF World Tour Finals 2024. Mereka juga dijadwalkan untuk tampil di Malaysia Open 2025 yang akan menjadi turnamen terakhir mereka.

Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia

Namun, apakah Dejan/Gloria akan lebih cepat mengakhiri partnership mereka di BWF World Tour Finals 2024? Agar lebih fokus menjalani latihan bersama Fadia.

Dejan sendiri belum bisa memastikan apakah mereka akan menjalani 'last dance' di World Tour Finals atau Malaysia Open 2025. Secara pribadi, Dejan berharap bisa menjalani last dance di Malaysia Open 2025.

"Belum ada obrolan sih, belum ada diskusi tentang itu. Tapi kayaknya sih main di Malaysia Open. Kita lihat saja," ungkap Dejan kepada awak media di Universitas Negeri Jakarta, dikutip Minggu (8/12/2024).

