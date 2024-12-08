Gara-Gara Hal Ini, Jorge Martin Pesimis Bisa Pertahankan Gelar Juara di MotoGP 2025

MADRID – Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin pesimis bisa mempertahankan gelar juara di MotoGP 2025. Pasalnya Martin merasa membutuhkan waktu untuk bisa memahami motor Aprilia hingga membuatnya bisa bersaing memperebutkan gelar juara dunia MotoGP.

Seperti yang diketahui, Martin berhasil menyabet gelar juara MotoGP 2024 bersama Pramac Ducati. Dia mengalahkan Francesco Bagnaia dengan keunggulan 10 poin di puncak klasemen akhir.

Namun, kesuksesan itu tak serta merta membawanya promosi ke tim pabrikan Ducati. Merek asal Italia itu lebih memilih nama besar seperti Marc Marquez untuk menemani Bagnaia musim depan.

Karena itu, Martinator -julukan Martin- memilih hengkang ke Aprilia Racing di MotoGP 2025. Alhasil, dia tak akan lagi mengendarai motor terbaik di grid karena bakal menunggangi RS-GP milik tim pabrikan Noale.

Pindah ke Aprilia membuat Martin pesimis bisa mempertahankan gelarnya di MotoGP 2025. Menurutnya mustahil bisa menjadi pembalap terbaik lagi tahun depan karena butuh waktu untuk memaksimalkan potensi dari motor Aprilia.