NETTING

BWF World Tour Finals 2024: Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Optimis Lolos Fase Grup

BWF World Tour Finals 2024: Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Optimis Lolos Fase Grup
Ganda Putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Pasangan ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi optimis bisa menembus target lolos fase grup di ajang BWF World Tour Finals (WTF) 2024. Bagi Febriana/Amallia, target tersebut masuk realistis mengingat status mereka yang merupakan pemain debutan.

Ya, Ana/Tiwi -sapaan Febriana/Pratiwi- untuk pertama kali dalam karier mereka lolos ke ajang WTF pada edisi 2024 ini. Mereka akan menjalani debut di turnamen penutup musim yang berlangsung pada 11-15 Desember mendatang di Hangzhou, China, itu.

Ana/Tiwi lolos ke WTF 2024 setelah mengamankan peringkat ketujuh dalam klasemen akhir World Tour 2024 dengan torehan 68.760 poin. Mereka pun menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang mentas di nomor ganda putri pada ajang tersebut.

Pasangan ranking 10 dunia itu pun mengaku sangat antusias menatap debut di WTF 2024. Mereka mempersiapkan diri dengan baik dengan mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan mereka.

Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya

“Sejauh ini persiapannya sangat baik dan perasaan kami excited dan tentunya semangat untuk pertandingan nanti di WTF,” kata Tiwi kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

“Sama. Persiapan sejauh ini baik. Kami berusaha apa yang kurangi kami tingkatkan dan yang sudah baik berusaha diteruskan,” sambung Ana.

