HOME SPORTS NETTING

Tampil Moncer pada 2024, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Belum Punya Keinginan Kembali ke Pelatnas PBSI

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |01:08 WIB
Tampil Moncer pada 2024, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Belum Punya Keinginan Kembali ke Pelatnas PBSI
Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
JAKARTA – Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, memastikan belum punya keinginan kembali ke pelatnas PBSI. Hal ini disampaikan, meski Sabar/Reza sudah memiliki prestasi yang meningkat drastis.

Sebagaimana diketahui, Sabar/Reza memutuskan mengundurkan diri dari pelatnas PBSI pada akhir 2021. Setelah hampir tiga tahun menjalani proses yang tidak mudah sebagai pemain non-pelatnas, Sabar/Reza akhirnya mulai meraih hasil.

Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani

Selama 2024, prestasi Sabar/Reza begitu menanjak. Tercatat, Sabar/Reza telah tampil sebanyak empat kali tampil di final BWF World Tour, dengan di antaranya keluar sebagai juara di Spain Masters 2024.

Selain itu, Sabar/Reza juga mampu meraih kesuksesan dengan menembus final China Masters 2024 yang memiliki titel Super 750. Jelang akhir tahun ini, Sabar/Reza pun mampu lolos ke BWF World Tour Finals 2024 yang dihuni oleh delapan pasangan terbaik.

Berkat pencapaian tersebut, Sabar/Reza kini juga menduduki posisi 11 dunia dalam ranking BWF. Semua prestasi yang didapat Sabar/Reza pun terbilang apik mengingat mereka adalah pasangan dengan status non-pelatnas.

