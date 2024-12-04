Davide Tardozzi: Duet Francesco Bagnaia dengan Marc Marquez Bikin Ducati Sulit Dikalahkan di MotoGP 2025!

MANAJER Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, yakin hadirnya duet Francesco Bagnaia dengan Marc Marquez membuat timnya sulit dikalahkan di MotoGP 2025. Sebab menurutnya, duet Marquez dan Bagnaia merupakan dream team.

Di MotoGP 2024, Ducati meraih banyak kesuksesan. Tim pabrikan asal Italia menyabet Triple Crown dengan meraih gelar juara dunia pembalap lewat Jorge Martin, gelar dunia konstruktor, dan gelar dunia tim lewat Ducati Lenovo.

Performa solid ini tentu tak luput dari kerja apik para rider Ducati. Tapi untuk musim depan, tiga rider anyar mereka sudah tak lagi berseragam Ducati. Mereka adalah Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Marco Bezzecchi.

Tardozzi sama sekali tidak risau meski Ducati kehilangan beberapa rider anyarnya, termasuk Jorge Martin. Pasalnya, tim Ducati Lenovo memiliki dua rider kelas dunia yang digawangi Bagnaia-Marquez. Menurutnya, duet rider itu merupakan dream team Ducati.

“Kami kehilangan beberapa pembalap top ke merek lain, tetapi pada akhirnya, saya jujur berpikir kami memiliki tim impian,” kata Tardozzi, dilansir dari Crash, Rabu (4/12/2024).

“Pecco dan Marc adalah pembalap luar biasa,” sambungnya.