HOME SPORTS MOTOGP

3 Pembalap Debutan di MotoGP 2025, Nomor 1 asal Thailand!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |08:21 WIB
3 Pembalap Debutan di MotoGP 2025, Nomor 1 asal Thailand!
Pembalap asal Thailand, Somkiat Chantra bakal berkompetisi di MotoGP mulai musim 2025. (Foto: Instagram/somkiatchantra)
A
A
A

ADA 3 pembalap debutan di MotoGP 2025 yang menarik untuk diketahui. Setelah hanya ada satu, yakni Pedro Acosta yang berstatus pembalap debutan di MotoGP 2024, maka kini ada tiga rider rookie yang siap meramaikan musim 2025.

MotoGP 2025 seperti yang diketahui diikuti oleh 11 tim, yang berarti ada 22 pembalap yang bakal bersaing memperebutkan gelar juara. Di antara 22 rider itu, ada tiga pembalap yang baru bergabung ke kelas MotoGP di tahun 2025 nanti.

Seperti biasanya, tahun pertama jelas menjadi momen yang penting untuk para pembalap debutan. Banyak rider debutan yang bisa bersinar di tahun pertamanya di MotoGP, sebut saja seperti Marc Marquez, Fabio Quartararo, hingga yang terbaru tentu Pedro Acosta.

Lantas kira-kira di MotoGP 2025, siapa saja pembalap debutannya?

Berikut 3 Pembalap Debutan di MotoGP 2025:

3. Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

Aldeguer belum pernah menjadi juara dunia saat tampil di kelas Moto2 dan MotoE, namun Ducati tampaknya menemukan ada bakat terpendam di diri rider asal Spanyol tersebut. Terbukti Ducati langsung mengontrak Aldeguer pada Maret 2024 lalu.

Meski dikontrak tim pabrikan Ducati, Aldeguer nyatanya akan membela Gresini Racing di MotoGP 2025. Pembalap berusia 19 tahun itu akan menggantikan peran Marc Marquez yang naik ke tim pabrikan Ducati, yakni Ducati Lenovo.

Halaman:
1 2
