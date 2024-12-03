Jorge Lorenzo Nilai Valentino Rossi Punya Paket Komplet sebagai Pembalap

JORGE Lorenzo menilai Valentino Rossi punya paket komplet sebagai pembalap. Meski begitu, tidak ada kualitas yang benar-benar menonjol dari mantan rekan setimnya tersebut.

Lorenzo berkarier lebih dari satu dekade di ajang MotoGP sebelum akhirnya pensiun pada 2019. Dalam karier panjangnya itu Rossi, Casey Stoner, Dani Pedrosa, hingga Marc Marquez menjadi yang paling seriing menjadi saingannya di papan atas.

Mantan pembalap berpaspor Spanyol itu tak dapat menutupi rasa kagumnya kepada para rivalnya itu meski hubungannya kerap panas di atas lintasan. Bahkan, perpecahannya dengan The Doctor saat menjadi rekan setim di tim pabrikan Yamaha sudah menjadi rahasia publik.

Kedua rider tim pabrikan Iwata itu terlibat dalam pertarungan gelar juara yang panas di MotoGP 2015, tetapi Lorenzo lah yang keluar sebagai pemenangnya. Persaingan itu diyakini memengaruhi hubungan pribadi yang tak terlalu akrab sampai saat ini.

Walau pun demikian, Lorenzo menilai legenda hidup asal Italia itu merupakan rider dengan kemampuan yang paling lengkap di antara yang lain baik di dalam dan di luar lintasan. Kata dia, Rossi tidak punya kualitas super, tetapi sangat komplet.

"Valentino? Sangat lengkap,” kata Lorenzo dilansir dari Crash, Rabu (3/12/2024).

“Sebagai seorang pribadi, secara alami dia sangat pintar dan sangat karismatik. Seorang yang sangat berdedikasi, seorang pembalap yang bisa banyak berimprovisasi dengan motornya,” tambah Por Fuera.

“Dia sangat sadar dia sangat lengkap. Dia tidak memiliki kualitas super, tetapi dia sangat lengkap,” tukas Lorenzo.

Selain Rossi, Stoner merupakan salah satu pesaing terberat Lorenzo di kelas utama. Mantan pembalap asal Australia itu menjadi juara dunia MotoGP dua kali.