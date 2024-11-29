Ingin Balapan Sampai Usia 37 Tahun, Francesco Bagnaia Targetkan Salip Gelar Juara Dunia MotoGP Milik Valentino Rossi?

TAVULLIA – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, tertarik untuk balapan hingga 10 tahun ke depan, di mana usianya saat itu adalah 37 tahun. Ia mau balapan selama mungkin karena ingin mengincar gelar juar dunia MotoGP sebanyak mungkin.

Sejauh ini, Bagnaia sudah mengumpulkan dua gelar juara dunia MotoGP. Jika masih ingin balapan 10 tahun lagi maka jumlah trofi MotoGP yang dimiliki Bagnaia mungkin akan melebihi gurunya, yakni Valentino Rossi, bahkan sang legenda Giacomo Agostini yang mengoleksi 8 gelar.

Pecco -sapaan Bagnaia- telah menunjukkan kemampuan luar biasa yang dimilikinya di ajang MotoGP dalam beberapa tahun terakhir. Selama empat musim belakangan, dia selalu berada dalam jalur perebutan gelar juara.

Hasilnya, Pecco berhasil meraih titel MotoGP di musim 2022 dan 2023 setelah kalah dari Fabio Quartararo di musim 2021. Teranyar, pada edisi 2024, pembalap asal Italia itu kembali menjadi runner up usai mahkotanya direbut oleh Jorge Martin.

Kendati turun takhta di MotoGP 2025, Pecco itu masih punya ambisi besar. Rider berumur 27 tahun itu ingin terus membalap hingga satu dekade ke depan atau sampai usianya mencapai 37 tahun. Tak hanya ingin memiliki karier yang panjang, dia bertekad untuk terus menjadi yang terbaik dan menambah perolehan gelar juaranya.

“Saya masih cukup muda dan saya pikir saya masih memiliki 8 atau bahkan 10 tahun balapan di depan saya. Saya akan selalu berusaha untuk menjadi cepat, namun juga terus berkembang,” kata Bagnaia dilansir dari Motosan, Jumat (29/11/2024).