Jorge Lorenzo Sebut Marc Marquez Layaknya Monster, Ini Alasannya!

JORGE Lorenzo menyebut Marc Marquez layaknya monster. Ternyata ada alasan tersendiri di balik label tersebut.

Lorenzo sudah lima tahun pensiun dari MotoGP. Selama kariernya, ia menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Valentino Rossi, Casey Stoner, Dani Pedrosa, hingga Marquez.

The Baby Alien bisa dibilang menjadi salah satu rival terberat dalam masa-masa jayanya. Namun, Lorenzo juga bukanlah pembalap yang bisa dipandang sebelah mata oleh juara MotoGP enam kali itu.

Mantan pembalap Yamaha itu menjadi satu-satunya rider yang mematahkan gelar juara berturut-turut Marquez dalam periode 2013-2019. Ia melakukannya ketika memenangkan makhkota tertinggi pada MotoGP 2015.

Marquez menjadi rekan setim Lorenzo di Repsol Honda pada musim terakhirnya di MotoGP pada 2019. Pembalap asal Spanyol itu terpukau dengan mentalitas yang dimiliki oleh kompatriotnya itu.

“Marquez adalah monster (dengan mentalitasnya). Dan satu-satunya pembalap yang tidak akan mengatakan dia suka jatuh. Karena tidak ada yang suka jatuh, tetapi dia tidak takut jatuh,” kata Lorenzo dilansir dari Crash, Selasa (3/12/2024).