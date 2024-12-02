Marc Marquez Tegaskan Ambisi Besar Bawa Ducati Berjaya di MotoGP 2025: Saya atau Francesco Bagnaia Harus Juara!

MARC Marquez tegaskan ambisi besar bawa Ducati berjaya di MotoGP 2025. Dengan lantang dia menyatakan bahwa dirinya atau sang rekan setimnya, Francesco Bagnaia, harus bisa merebut gelar juara pada musim depan.

Ya, Marquez akan memperkuat tim pabrikan Ducati, yakni Ducati Lenovo, mulai MotoGP 2025. Dia akan bertandem dengan Francesco Bagnaia.

Marquez dapat promosi ke tim pabrikan usai tampil gacor di tim satelit Ducati, yakni Gresini Racing, pada musim 2024 ini. Dengan hanya mengendarai motor bekas GP23, Marquez bisa bersaing kompetitif dan bahkan meraih kemenangan hingga rutin naik podium.

Kini, di tim pabrikan, Marquez tentunya punya kans lebih besar untuk berjaya. Sebab, dia akan mengendarai motor teranyar Ducati musim depan.

Kesempatan ini pun siap dimaksimalkan Marquez. Dia memastikan siap tampil kompetitif di MotoGP 2025 demi membawa Ducati berjaya. Bahkan, Marquez siap bersaing dengan semua pembalap, termasuk Bagnaia untuk merebut gelar juara.

“Pecco akan menjadi referensi di garasi kami dan target saya adalah mencoba membantu tim dan mendekati level Pecco,” ujar Marquez, dikutip dari Crash, Senin (2/12/2024).