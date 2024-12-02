Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Muslim Indonesia Ini Mantap Berhijrah, Nomor 1 Mohammad Ahsan!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |17:30 WIB
5 Pebulu Tangkis Muslim Indonesia Ini Mantap Berhijrah, Nomor 1 Mohammad Ahsan!
Mohammad Ahsan jadi salah satu pebulutangkis yang hijrah. (Foto: Instagram/@king.chayra)
A
A
A

5 pebulu tangkis Muslim Indonesia ini mantap berhijrah. Salah satunya ada pebulu tangkis bintang Indonesia, Mohammad Ahsan.

Serba-serbi soal kehidupan pebulu tangkis selalu menarik diulas karena kerap terselip cerita inspiratif. Kali ini, Okezone akan mengulas soal kisah sejumlah pebulu tangkis Muslim Indonesia yang putuskan berhijrah. Siapa saja mereka?

Berikut 5 pebulu tangkis Muslim Indonesia ini mantap berhijrah:

5. Maria Febe Kusumastuti

Maria Febe Kusumastuti

Salah satu pebulu tangkis Muslim Indonesia ini mantap berhijrah adalah Maria Febe Kusumastuti. Dia merupakan pemain spesialis nomor tunggal putri.

Maria Febe Kusumastuti diketahui merupakan seorang mualaf. Ia mengucapkan dua kalimat syahadat pada 2013, tetapi baru terbuka ke publik pada 2017. Usai jadi mualaf, dia mengubah penampilannya dengan mengenakan hijab di kehidupan sehari-hari.

4. Rian Agung Saputro

Rian Agung Saputro

Lalu, ada Rian Agung Saputro. Dia pebulu tangkis Indonesia sepesialis nomor ganda putra. Pemain ini pun juga memilih hijrah untuk memperdalam ajaran agama Islam.

Hal itu ditandai dengan Rian yang mengubah penampilannya selama menjalani pertandingan. Dia menjadi menutupi bagian auratnya dengan mengenakan celana panjang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
