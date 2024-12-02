Kisah Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Pisah dengan Nami Matsuyama Kini Berpasangan dengan Peraih Emas Olimpiade Rio 2016

KISAH Chiharu Shida, bidadari cantik Jepang yang pisah dengan Nami Matsuyama menarik untuk diulas. Sebab, ia kini berpasangan dengan peraih medali emas Olimpiade Rio 2016!

Pasangan Matsuyama/Shida akan dipecah pada awal 2025. Hal tersebut cukup mengejutkan lantaran mereka merupakan ganda putri nomor satu Jepang saat ini.

Praktis, Matsuyama/Shida akan menjalani turnamen terakhirnya di BWF World Tour Finals 2024. Ajang itu akan berlangsung di Hangzhou, China, pada 11-15 Desember.

Pecahnya pasangan tersebut tak terlepas dari keputusan Matsuyama rehat sejenak dari bulu tangkis. Fakta itu diungkap oleh Saishunkan Pharmaeutical selaku klub dari sang pemain.

“Terima kasih akan dukungan kalian yang terus berlanjut pada klub Kumamoto Saishunkan. Nami Matsuyama memutuskan mundur dari dua turnamen pada Januari 2025,” bunyi pernyataan resmi klub itu.

“Dia akan fokus istirahat guna menyesuaikan kondisinya setelah menjalani rangkaian turnamen internasional secara beruntun,” tutup pernyataan tersebut.