Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Alasan Eng Hian Ditunjuk sebagai Kabid Binpres PBSI yang Baru

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |19:26 WIB
Alasan Eng Hian Ditunjuk sebagai Kabid Binpres PBSI yang Baru
Muhammad Fadil Imran mengungkap alasan Eng Hian terpilih sebagai Kabid Binpres PBSI (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PBSI, Muhammad Fadil Imran, membeberkan alasan mengapa Eng Hian ditunjuk sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi. Hal itu tidak terlepas dari penilaian yang positif.

PBSI telah memiliki kepengurusan baru untuk periode 2024-2029. Nama yang menjadi sorotan adalah terpilihnya Coach Didi -sapaan akrabnya- sebagai Kabid Binpres.

Eng Hian

Fadil menjelaskan terpilihnya Eng merupakan hasil dari asesmen pelatih. Hal itu sesuai dengan KPI (Key Performance Indicator) yang ditetapkan.

Berdasarkan KPI tersebut, pelatih yang sempat menangani ganda putri pelatnas PBSI itu adalah yang terbaik. Sehingga, Fadil mengikuti hasil asesmen tersebut dengan menunjuk Eng sebagai Kabid Binpres.

"Kami sudah punya KPI dan kami taat pada KPI tersebut. Berdasarkan hasil asesmen memang yang terbaik dari yang ada, adalah beliau," ucap Fadil kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Hall Basket Senayan, Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Mantan Kapolda Metro Jaya itu mengungkapkan sejumlah kriteria menjadi Kabid Binpres PBSI. Salah satunya adalah sistem manajerial yang menurutnya menjadi aspek penting.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/40/3187321/taufik_hidayat_meminta_atlet_pelatnas_dan_non_pelatnas_pbsi_tak_perlu_dibentur_benturkan-aCxf_large.jpeg
Atlet Non-Pelatnas PBSI Lebih Gacor, Taufik Hidayat: Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/40/3181606/muhammad_shohibul_fikri_belum_bisa_menjawab_apakah_duetnya_dengan_fajar_alfian_akan_dipermanenkan_oleh_tim_pelatih_pbsi_atau_tidak-cgxB_large.jpg
Duet dengan Fajar Alfian Bakal Dipermanenkan PBSI? Shohibul Fikri: Tunggu Pengumuman Resmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/40/3178596/pbsi_mengumumkan_degradasi_terhadap_enam_atlet_yang_dianggap_kurang_maksimal-I8nj_large.jpg
PBSI Degradasi 6 Atlet, Reza Al Fajri Pilih Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175336/rionny_mainaky_mengaku_fokus_memoles_lima_pasangan_ganda_campuran_di_pelatnas_pbsi-Hcfg_large.jpg
Rionny Mainaky Fokus Tangani 5 Ganda Campuran PBSI, Bagaimana Rinov/Pitha?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/40/3167852/berikut_lima_pebulu_tangkis_yang_kariernya_makin_cemerlang_usai_keluar_dari_pelatnas_pbsi-zdbi_large.jpeg
5 Pebulu Tangkis yang Kariernya Makin Cemerlang Usai Keluar dari Pelatnas PBSI, Nomor 1 Legenda Ganda Putra!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/40/3167605/rinov_rivaldy_dan_pitha_haningtyas_mentari-ALUR_large.jpeg
Tampil Mengecewakan, Rinov/Pitha Ditarik Mundur dari 3 Turnamen Asia!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement