Alasan Eng Hian Ditunjuk sebagai Kabid Binpres PBSI yang Baru

JAKARTA – Ketua Umum PBSI, Muhammad Fadil Imran, membeberkan alasan mengapa Eng Hian ditunjuk sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi. Hal itu tidak terlepas dari penilaian yang positif.

PBSI telah memiliki kepengurusan baru untuk periode 2024-2029. Nama yang menjadi sorotan adalah terpilihnya Coach Didi -sapaan akrabnya- sebagai Kabid Binpres.

Fadil menjelaskan terpilihnya Eng merupakan hasil dari asesmen pelatih. Hal itu sesuai dengan KPI (Key Performance Indicator) yang ditetapkan.

Berdasarkan KPI tersebut, pelatih yang sempat menangani ganda putri pelatnas PBSI itu adalah yang terbaik. Sehingga, Fadil mengikuti hasil asesmen tersebut dengan menunjuk Eng sebagai Kabid Binpres.

"Kami sudah punya KPI dan kami taat pada KPI tersebut. Berdasarkan hasil asesmen memang yang terbaik dari yang ada, adalah beliau," ucap Fadil kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Hall Basket Senayan, Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Mantan Kapolda Metro Jaya itu mengungkapkan sejumlah kriteria menjadi Kabid Binpres PBSI. Salah satunya adalah sistem manajerial yang menurutnya menjadi aspek penting.