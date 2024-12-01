Dipercaya Jadi Pengurus PBSI, Greysia Polii Siap Majukan Bulu Tangkis Indonesia

JAKARTA – Greysia Polii dipercaya menjadi Pengurus Pusat (PP) PBSI periode 2024-2028. Ia mengaku siap untuk memajukan dunia bulutangkis Indonesia.

Greysia dilantik sebagai anggota PP PBSI periode 2024-2028 di Yogyakarta, Sabtu 30 November. Ia membantu sang ketua umum baru, Muhammad Fadil Imran, sebagai anggota TKUPP (Tim Ketua Umum untuk Percepatan Prestasi).

Tak sendirian, legenda ganda putri Indonesia itu bekerja sama dengan tiga anggota lainnya di TKUPP. Mereka adalah Christian Hadinata, Argo Yuwono, dan Muhammad Zaky Ramadhan.

Greysia menyambut positif kepercayaan dalam kepengurusan baru PP PBSI. Ia ingin membalasnya dengan membantu untuk memajukan prestasi bulu tangkis Indonesia menjadi lebih baik lagi.

“Ya sekali lagi mungkin ini adalah saya secara pribadi mungkin berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan,” kata Greysia kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), saat ditemui di Senayan, Jakarta, Minggu (1/12/2024).

“Balik lagi ini adalah untuk selalu mendekatkan ketika saya pribadi telah dibesarkan di bulu tangkis, ini waktunya untuk juga melayani sebagai pengurus untuk badminton Indonesia dan dari dalam hati selalu melakukan ini dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan segala upaya apa yang kami bisa,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Greysia mengatakan salah satu tugasnya di TKUPP adalah untuk memberikan saran-saran kepada Fadil Imran untuk peningkatan prestasi bulu tangkis Indonesia. Sebagai mantan atlet, menurutnya ia bisa menyajikan sudut pandang yang berbeda.