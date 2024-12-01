Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Dipercaya Jadi Pengurus PBSI, Greysia Polii Siap Majukan Bulu Tangkis Indonesia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |17:08 WIB
Dipercaya Jadi Pengurus PBSI, Greysia Polii Siap Majukan Bulu Tangkis Indonesia
Greysia Polii siap memajukan bulu tangkis Indonesia (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
A
A
A

JAKARTA – Greysia Polii dipercaya menjadi Pengurus Pusat (PP) PBSI periode 2024-2028. Ia mengaku siap untuk memajukan dunia bulutangkis Indonesia.

Greysia dilantik sebagai anggota PP PBSI periode 2024-2028 di Yogyakarta, Sabtu 30 November. Ia membantu sang ketua umum baru, Muhammad Fadil Imran, sebagai anggota TKUPP (Tim Ketua Umum untuk Percepatan Prestasi).

Greysia Polii

Tak sendirian, legenda ganda putri Indonesia itu bekerja sama dengan tiga anggota lainnya di TKUPP. Mereka adalah Christian Hadinata, Argo Yuwono, dan Muhammad Zaky Ramadhan.

Greysia menyambut positif kepercayaan dalam kepengurusan baru PP PBSI. Ia ingin membalasnya dengan membantu untuk memajukan prestasi bulu tangkis Indonesia menjadi lebih baik lagi.

“Ya sekali lagi mungkin ini adalah saya secara pribadi mungkin berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan,” kata Greysia kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), saat ditemui di Senayan, Jakarta, Minggu (1/12/2024).

“Balik lagi ini adalah untuk selalu mendekatkan ketika saya pribadi telah dibesarkan di bulu tangkis, ini waktunya untuk juga melayani sebagai pengurus untuk badminton Indonesia dan dari dalam hati selalu melakukan ini dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan segala upaya apa yang kami bisa,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Greysia mengatakan salah satu tugasnya di TKUPP adalah untuk memberikan saran-saran kepada Fadil Imran untuk peningkatan prestasi bulu tangkis Indonesia. Sebagai mantan atlet, menurutnya ia bisa menyajikan sudut pandang yang berbeda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/40/3187321/taufik_hidayat_meminta_atlet_pelatnas_dan_non_pelatnas_pbsi_tak_perlu_dibentur_benturkan-aCxf_large.jpeg
Atlet Non-Pelatnas PBSI Lebih Gacor, Taufik Hidayat: Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/40/3181606/muhammad_shohibul_fikri_belum_bisa_menjawab_apakah_duetnya_dengan_fajar_alfian_akan_dipermanenkan_oleh_tim_pelatih_pbsi_atau_tidak-cgxB_large.jpg
Duet dengan Fajar Alfian Bakal Dipermanenkan PBSI? Shohibul Fikri: Tunggu Pengumuman Resmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/40/3178596/pbsi_mengumumkan_degradasi_terhadap_enam_atlet_yang_dianggap_kurang_maksimal-I8nj_large.jpg
PBSI Degradasi 6 Atlet, Reza Al Fajri Pilih Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175336/rionny_mainaky_mengaku_fokus_memoles_lima_pasangan_ganda_campuran_di_pelatnas_pbsi-Hcfg_large.jpg
Rionny Mainaky Fokus Tangani 5 Ganda Campuran PBSI, Bagaimana Rinov/Pitha?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/40/3167852/berikut_lima_pebulu_tangkis_yang_kariernya_makin_cemerlang_usai_keluar_dari_pelatnas_pbsi-zdbi_large.jpeg
5 Pebulu Tangkis yang Kariernya Makin Cemerlang Usai Keluar dari Pelatnas PBSI, Nomor 1 Legenda Ganda Putra!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/40/3167605/rinov_rivaldy_dan_pitha_haningtyas_mentari-ALUR_large.jpeg
Tampil Mengecewakan, Rinov/Pitha Ditarik Mundur dari 3 Turnamen Asia!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement