HOME SPORTS MOTOGP

Reaksi Santai Marc Marquez Ada Perubahan Regulasi MotoGP Mulai 2027

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |10:23 WIB
Reaksi Santai Marc Marquez Ada Perubahan Regulasi MotoGP Mulai 2027
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

REAKSI santai Marc Marquez ada perubahan regulasi MotoGP Mulai 2027. Ogah gusar, Marc Marquez malah menyambut bahagia perubahan regulasi itu.

Sebagaimana diketahui, pada 6 Mei 2024 dalam GP Prancis di Le Mans, Dorna Sports mengumumkan perubahan regulasi di MotoGP. Mulai musim 2027, aturan teknis baru diterapkan.

Marc Marquez

Salah satu yang paling terasa perubahannya adalah diturunkannya tenaga mesin motor MotoGP. Awalnya motor menggunakan mesin 1000 cc, tetapi nantinya hanya akan 850 cc saja.

Selain itu, penghapusan semua jenis perangkat penyesuaian ketinggian sasis juga diberlakukan. Lalu, yang tak kalah penting adalah pengurangan perangkat aerodinamis.

Marquez pun memberikan respons positif atas perubahan aturan tersebut. Sebab menurutnya, hal itu akan membuat balapan MotoGP menyajikan aksi salip-menyalip yang lebih banyak.

Kemudian, para pembalap juga bakal berkontribusi lebih besar dalam balapan dan juga pengembangan motor mereka. Sebab, perangkat-perangkat elektronik yang ada sekarang akan dihapus.

Halaman:
1 2
