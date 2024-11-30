Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gara-Gara Hal Ini, Ducati Optimis Marc Marquez dan Francesco Bagnaia Bakal Berjaya di MotoGP 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |16:58 WIB
Gara-Gara Hal Ini, Ducati Optimis Marc Marquez dan Francesco Bagnaia Bakal Berjaya di MotoGP 2024
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia akan berduet di MotoGP 2025. (Foto: MotoGP)
A
A
A

DUA pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez tampak akrab selama tes pascamusim MotoGP Barcelona 2024. Melihat hal tersebut, Direktur Olahraga Ducati Corse, Mauro Grassilli optimis timnya akan berjaya di MotoGP 2025.

Ya, Marquez menjadi tandem baru Bagnaia di tim pabrikan Ducati Lenovo. Dua rider juara dunia ini bakal mengarungi musim perdananya sebagai tandem di MotoGP 2025.

Marquez dan Bagnaia sudah menjajal performa dari motor Ducati Desmosedici GP25 di tes pramusim perdana MotoGP 2025. Grassilli mengungkapkan, keduanya sangat akrab dengan saling bertukar pikiran memikirkan cara untuk mengembangkan motor.

Marc Marquez

“Saya melihat mereka berbicara satu sama lain, saya melihat bahwa mereka berbagi perasaan mereka, bahwa mereka memiliki perasaan yang sama tentang motor,” ujar Grassilli, mengutip dari Crash, Sabtu (30/11/2024).

“Mereka berdua profesional, agak aneh untuk mengatakan ini, tetapi kami sudah mengetahuinya, tapi inilah yang kami inginkan, kami ingin kedua pembalap bersama-sama berkontribusi pada pengembangan motor dan kesejahteraan tim,” tambahnya.

