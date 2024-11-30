Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming Syed Modi India International 2024 di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |13:02 WIB
Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming Syed Modi India International 2024 di Vision+
Saksikan Syed Modi India International 2024 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Syed Modi India International 2024 di Vision+ akan diulas dalam artikel ini. Turnamen berlevel Super 300 ini akan segera mencapai babak final pada Minggu 1 Desember 2024.

Ya, ajang bulu tangkis seru, Syed Modi India International 2024, terus berlanjut dengan menghadirkan pertandingan sengit antara atlet bulu tangkis terbaik dunia. Laga di babak semifinal dan final Syed Modi India International 2024 dapat disaksikan di Vision+ dengan klik di sini.

Lakshya Sen

Babak semifinal Syed Modi India International 2024 dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Sabtu, (30/11/2024). Sementara itu, laga babak final berlangsung pada Minggu 1 Desember 2024 dimulai pukul 13.00 WIB.

Sayangnya, tak ada pemain Indonesia yang bermain pada turnamen yang masuk ke rangkaian BWF World Tour Super 300 ini. Namun, beberapa pemain unggulan dari India, China, Malaysia, dan Thailand tetap bertanding di Syed Modi 2024, termasuk Lakshya Sen di sektor tunggal putra, Huang Ke Xin dari China dan LIM Chiew Sien dari Malaysia.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/40/3188393/rinov_rivaldy_dan_vania_arianti_sukoco-HN8c_large.jpg
Selamat! Rinov Rivaldy Resmi Nikahi Pebulu Tangkis Supercantik Vania Arianti Sukoco
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3188004/chen_qing_chen_bersama_jia_yi_fan-G7pe_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis China Chen Qing Chen/Jia Yi Fan, Peraih Medali Emas Olimpiade yang Namanya Hilang dari Daftar Ranking BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3188080/huang_yaqiong-OFSX_large.jpg
Kisah Ratu Ganda Campuran asal China Huang Yaqiong, Ternyata Suka Ganti Baju di Pinggir Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3187975/ruselli_hartawan-fxCq_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ruselli Hartawan, Satu-satunya Tunggal Putri Indonesia yang Pernah Kalahkan An Se Young
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187754/daren_liew-YLnv_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Malaysia Daren Liew, Pernah Dapat Ancaman Pembunuhan Usai Dikalahkan Jonatan Christie di Badminton Asia Championship
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187877/jonatan_christie-Qjic_large.jpg
Jonatan Christie Ungkap Alasan Terima Sponsor Baru: Ikuti Jejak Ahsan/Hendra dan Sabar/Reza
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement