Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming Syed Modi India International 2024 di Vision+

JADWAL dan link live streaming Syed Modi India International 2024 di Vision+ akan diulas dalam artikel ini. Turnamen berlevel Super 300 ini akan segera mencapai babak final pada Minggu 1 Desember 2024.

Ya, ajang bulu tangkis seru, Syed Modi India International 2024, terus berlanjut dengan menghadirkan pertandingan sengit antara atlet bulu tangkis terbaik dunia. Laga di babak semifinal dan final Syed Modi India International 2024 dapat disaksikan di Vision+ dengan klik di sini.

Babak semifinal Syed Modi India International 2024 dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Sabtu, (30/11/2024). Sementara itu, laga babak final berlangsung pada Minggu 1 Desember 2024 dimulai pukul 13.00 WIB.

Sayangnya, tak ada pemain Indonesia yang bermain pada turnamen yang masuk ke rangkaian BWF World Tour Super 300 ini. Namun, beberapa pemain unggulan dari India, China, Malaysia, dan Thailand tetap bertanding di Syed Modi 2024, termasuk Lakshya Sen di sektor tunggal putra, Huang Ke Xin dari China dan LIM Chiew Sien dari Malaysia.