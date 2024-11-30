Bicara Kans Juara Dunia MotoGP 2025, Marc Marquez: Motor Terbaik tapi Bukan Pembalap Favorit

MARC Marquez bicara kansnya menjadi juara dunia MotoGP 2025. Ia mengaku akan memakai motor terbaik tahun depan tetapi bukanlah pembalap favorit.

Setelah tampil gemilang dalam musim debutnya dengan Gresini Racing di MotoGP 2024, Marquez berhasil finis di peringkat tiga klasemen akhir kategori pembalap. Ia mengoleksi tiga kemenangan balapan utama hanya dengan motor spek lama Ducati Desmosedici GP23.

Adaptasi cepat yang ditunjukkannya dengan motor Desmosedici membuat tim pabrikan Ducati mempromosikannya di MotoGP 2025. Marquez mengalahkan para pesaingnya, Jorge Martin dan Enea Bastianini, yang sudah lebih lama menunggangi kuda besi dari merek asal Italia itu.

Kini, The Baby Alien dinilai oleh para pengamat dan juga fans bakal kembali menjadi juara MotoGP pada musim depan. Sebab, ia akan memiliki spek motor teranyar dari Ducati Corse dengan dukungan penuh dari tim pabrikan Borgo Panigale.

Kendati demikian, Marquez enggan jemawa melihat peluangnya di MotoGP 2025. Ia mengaku sekarang motor terbaik di grid sudah dimilikinya.

Namun, Marquez mengklaim bukanlah rider yang paling diunggulkan untuk juara dunia. Sebab, masih ada rekan setimnya Francesco Bagnaia yang dua kali juara dunia pada 2022 dan 2023 serta runner-up pada 2021 serta 2024.