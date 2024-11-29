Gula Darah Sering Naik, Ade Rai Sarankan Konsumsi 20 Makanan dan Minuman Ini agar Lebih Sehat

GULA darah sering naik memang menjadi suatu masalah yang berbahaya. Untuk itu, mantan atlet binaraga, Ade Rai pun membagikan sedikit tips apa saja makanan dan minuman yang aman dikonsumsi agar gula darah tak sering naik.

Ade Rai lantas membagikan 20 makanan dan minuman itu ke dalam empat poin utama. Keempat poin itu adalah lemak, protein, serat, dan tentu minuman.

Baginya, 20 makanan itu baik disantap ketika berpuasa untuk mengurangi berat badan atau ketika memang tengah di bulan suci Ramadhan. Sebab acap kali ketika puasa dan berbuka, orang-orang langsung menyantap makanan dan minuman yang manis.

Padahal hal itu jelas berbahaya bagi tubuh. Karena itulah ia pun membagikan 20 makanan dan minuman yang aman dari lonjakan gula darah.

“Ada 20 makanan dan minuman yang tidak menciptakan lonjakan yang gula darah terutama jika berbicara di jendela buka (puasa) atau pada saat berbuka puasa,” ungkap Ade Rai, dikutip dari akun Youtube miliknya, Dunia Ade Rai, Jumat (29/11/2024).

“Makanan ini yang memungkinkan kita menyetir situasi lonjakan gula darah. Kalau kita buka dengan langsung yang manis-manis, maka otomatis terjadi lonjakan gula darah yang tinggi, maka pankreas akan merilis insulin gula darah yang turun ke bawah, temen-temen nanti capek dan ngantuk dan kepengen makan lagi, nanti otomatis minta makan lagi,” tambah Ade Rai.