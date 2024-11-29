Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Gula Darah Sering Naik, Ade Rai Sarankan Konsumsi 20 Makanan dan Minuman Ini agar Lebih Sehat

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |08:36 WIB
Gula Darah Sering Naik, Ade Rai Sarankan Konsumsi 20 Makanan dan Minuman Ini agar Lebih Sehat
Ade Rai membagikan tips makanan dan minuman yang tak bikin gula darah naik. (Foto: Instagram/ade_rai)
A
A
A

GULA darah sering naik memang menjadi suatu masalah yang berbahaya. Untuk itu, mantan atlet binaraga, Ade Rai pun membagikan sedikit tips apa saja makanan dan minuman yang aman dikonsumsi agar gula darah tak sering naik.

Ade Rai lantas membagikan 20 makanan dan minuman itu ke dalam empat poin utama. Keempat poin itu adalah lemak, protein, serat, dan tentu minuman.

Baginya, 20 makanan itu baik disantap ketika berpuasa untuk mengurangi berat badan atau ketika memang tengah di bulan suci Ramadhan. Sebab acap kali ketika puasa dan berbuka, orang-orang langsung menyantap makanan dan minuman yang manis.

Padahal hal itu jelas berbahaya bagi tubuh. Karena itulah ia pun membagikan 20 makanan dan minuman yang aman dari lonjakan gula darah.

Steak salah satu santapan yang punya protein

“Ada 20 makanan dan minuman yang tidak menciptakan lonjakan yang gula darah terutama jika berbicara di jendela buka (puasa) atau pada saat berbuka puasa,” ungkap Ade Rai, dikutip dari akun Youtube miliknya, Dunia Ade Rai, Jumat (29/11/2024).

“Makanan ini yang memungkinkan kita menyetir situasi lonjakan gula darah. Kalau kita buka dengan langsung yang manis-manis, maka otomatis terjadi lonjakan gula darah yang tinggi, maka pankreas akan merilis insulin gula darah yang turun ke bawah, temen-temen nanti capek dan ngantuk dan kepengen makan lagi, nanti otomatis minta makan lagi,” tambah Ade Rai.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188088/adenanta_putra-Kw8p_large.jpg
Unggul Tipis, Adenanta Putra Prediksi Persaingan Juara ARRC 2025 SS600 Sangat Ketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188087/fadillah_arbi_aditama-AdMV_large.jpg
Di Ambang Juara ARRC 2025 AP250, Fadillah Arbi Aditama Fokus Diri Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3188044/anggota_dprd_dki_jakarta_dina_masyusin_distribusikan_sound_system_dan_tenis_meja-bKru_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Realisasikan Aspirasi Warga Kalideres, Distribusikan Sound System dan Tenis Meja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3188026/pubg_mobile_dan_porsche-lMS7_large.jpg
Resmi Meluncur, Porsche 918 Spyder dan Model Ikonis Lain Hadir di PUBG MOBILE!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187885/kemenpora_dan_koni_pusat_jalin_kerja_sama-5Cdm_large.jpg
Kemenpora dan KONI Kolaborasi Matangkan Format Baru PON: Fokus pada Cabang Olahraga Olimpiade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187845/erick_thohir_bertemu_marciano_norman-6S5l_large.jpg
Kemenpora dan KONI Pusat Sepakat Kuatkan Sinergitas, Siapkan Program Bersama demi Prestasi Olahraga Nasional
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement