HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Kesulitan Taklukkan Motor RS-GP, Bos Aprilia Racing Mulai Nyesel Rekrut sang Juara MotoGP 2024?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |07:54 WIB
Jorge Martin Kesulitan Taklukkan Motor RS-GP, Bos Aprilia Racing Mulai <i>Nyesel</i> Rekrut sang Juara MotoGP 2024?
Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin. (Foto: Instagram/89jorgemartin)
A
A
A

BARCELONA - Pembalap anyar Aprilia Racing, Jorge Martin masih kesulitan menaklukkan motor RS-GP selama tes pascamusim MotoGP Barcelona 2024. Melihat kondisi Martin itu, akankan bos Aprilia Racing, Massimo Rivola mulai menyesal mendatangkan sang juara dunia 2024 itu?

Sebagaimana diketahui, para pembalap sudah mulai melakukan tes pascamusim yang digelar di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, Selasa (19/11/2024). Martin langsung menjajal kuda besi anyarnya di tim Aprilia Racing setelah sebelumnya juara bersama Prima Pramac.

Dalam uji coba pascamusim tersebut, pembalap yang dijuluki Martinator itu menyelesaikan 77 lap dan mencatatkan waktu di urutan ke-11. Dia mencoba motor Aprilia versi 2024 dan juga yang teranyar untuk musim depan.

Rivola pun mengakui Martin tampak kesulitan dengan motor Aprilia. Namun, Rivola tetap optimis Martin bisa beradaptasi dan bakal menggila di MotoGP 2025.

Jorge Martin

"Semuanya terlihat positif dan Martin memberikan respons dan masukan positif lebih dari yang kami pikirkan," ucap Rivola dilansir dari Speedweek, Rabu (27/11/2024).

"Ada beberapa hal yang bagus dan juga bisa lebih diperbaiki lagi. Akan tetapi, secara keseluruhan dia (Martin) sangat suka dengan motor ini. Beberapa kali kami melihat dia cukup kesulitan dalam mengendarainya, tetapi kami sudah tahu apa yang dia inginkan," tambahnya.

Halaman:
1 2
