Kenapa Anthony Ginting Gagal Tampil di BWF World Tour Finals 2024?

TUNGGAL putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting gagal tampil di BWF World Tour Finals 2024 dikarenakan faktor cedera yang kemungkinan tak bisa pulih cepat. Untuk jadwalnya sendiri, BWF World Tour Finals tahun ini akan diselenggarakan di Hangzhou, China, pada 11-15 Desember 2024.

Sebelumnya, Ginting dan rekannya, Jonatan Christie masih berjuang memperoleh poin demi poin untuk masuk ke dalam peringkat delapan besar di peringkat menuju BWF World Tour Finals 2024. Mereka mencoba mengejar peringkat satu dunia saat ini Anders Antonsen dari Denmark dan pebulu tangkis asal Taiwan bernama Chou Tien Chen di posisi dua.

Dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (26/11/2024), Okezone telah merangkum Anthony Ginting gagal tampil di BWF World Tour Finals, sebagai berikut.

Anthony Ginting Gagal Tampil di BWF World Tour Finals

BWF World Tour Finals adalah ajang unggulan bagi para pebulu tangkis setelah melakoni berbagai gelaran turnamen sepanjang 2024. Dari sektor tunggal putra Indonesia, kita punya Jojo –sapaan akrab Jonatan– dan Ginting sebagai tombak terdepan yang seharusnya bisa memperoleh hasil maksimal demi bisa tampil di turnamen penutup di 2024 tersebut.

Kabar baiknya, Jonatan Christie sudah memastikan satu tempat di ajang BWF World Tour Finals 2024 tersebut. Ia pun menjadi satu-satunya tunggal putra Indonesia yang akan berkompetisi di turnamen itu.