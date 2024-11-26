Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kenapa Anthony Ginting Gagal Tampil di BWF World Tour Finals 2024?

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |02:00 WIB
Kenapa Anthony Ginting Gagal Tampil di BWF World Tour Finals 2024?
Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
A
A
A

TUNGGAL putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting gagal tampil di BWF World Tour Finals 2024 dikarenakan faktor cedera yang kemungkinan tak bisa pulih cepat. Untuk jadwalnya sendiri, BWF World Tour Finals tahun ini akan diselenggarakan di Hangzhou, China, pada 11-15 Desember 2024.

Sebelumnya, Ginting dan rekannya, Jonatan Christie masih berjuang memperoleh poin demi poin untuk masuk ke dalam peringkat delapan besar di peringkat menuju BWF World Tour Finals 2024. Mereka mencoba mengejar peringkat satu dunia saat ini Anders Antonsen dari Denmark dan pebulu tangkis asal Taiwan bernama Chou Tien Chen di posisi dua.

Dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (26/11/2024), Okezone telah merangkum Anthony Ginting gagal tampil di BWF World Tour Finals, sebagai berikut.

Anthony Ginting Gagal Tampil di BWF World Tour Finals

BWF World Tour Finals adalah ajang unggulan bagi para pebulu tangkis setelah melakoni berbagai gelaran turnamen sepanjang 2024. Dari sektor tunggal putra Indonesia, kita punya Jojo –sapaan akrab Jonatan– dan Ginting sebagai tombak terdepan yang seharusnya bisa memperoleh hasil maksimal demi bisa tampil di turnamen penutup di 2024 tersebut.

Anthony Sinisuka Ginting

Kabar baiknya, Jonatan Christie sudah memastikan satu tempat di ajang BWF World Tour Finals 2024 tersebut. Ia pun menjadi satu-satunya tunggal putra Indonesia yang akan berkompetisi di turnamen itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/40/3099929/wang_zhi_yi-XcAL_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putri Dunia dengan Gelar Juara World Tour Terbanyak 2024, Nomor 1 Kalahkan Bocah Ajaib Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/40/3097997/dejan_ferdinansyah_dan_gloria_emanuelle_widjaja-nToC_large.jpg
5 Ganda Campuran Dunia dengan Smash Terkuat di BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 dari Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096468/febriana_dwipuji_kusuma_dan_amallia_cahaya_pratiwi-JXWy_large.jpg
Evaluasi dan Harapan Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Usai Mentas di BWF World Tour Finals 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096267/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie_di_bwf_world_tour_finals_2024-hfwC_large.jpg
Segini Hadiah Fantastis yang Didapat Jonatan Christie meski Kalah di Semifinal BWF World Tour Finals 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096219/gregoria_mariska_tunjung_tampil_di_bwf_world_tour_finals_2024-cSpU_large.jpg
Daftar Hadiah Pebulu Tangkis Indonesia di BWF World Tour Finals 2024, Siapa Paling Banyak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/40/3095988/zheng_si_wei_dan_huang_ya_qiong-ZMhz_large.jpg
Kisah Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong, Juara BWF World Tour Finals 2024 Jadi Gelar Manis Penutup Karier dari Bulu Tangkis
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement