Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pengamat MotoGP Nilai Francesco Bagnaia hingga Jorge Martin Harus Berterima Kasih kepada Marc Marquez karena Sempat Terpuruk di Musim 2020-2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |00:00 WIB
Pengamat MotoGP Nilai Francesco Bagnaia hingga Jorge Martin Harus Berterima Kasih kepada Marc Marquez karena Sempat Terpuruk di Musim 2020-2023
Sempat terpuruk di Honda selama 4 musim, Marc Marquez baru bisa bangkit di MotoGP 2024 bersama Gresini Ducati. (Foto: Instagram/gresiniracing)
A
A
A

BARCELONA – Pengamat MotoGP, Jaime Alguersuari menilai para pembalap seperti Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, Joan Mir, hingga Jorge Martin harus berterima kasih kepada Marc Marquez karena sempat mengalami cedera parah di MotoGP 2020. Sebab jika Marquez tak cedera dan terpuruk selama empat musim (2020-2023), maka takkan ada juara-juara baru seperti Bagnaia dan Martin.

Hal itu karena The Baby Alien kemungkinan akan mendominasi MotoGP seperti yang sudah terjadi sejak MotoGP 2013 sampai 2019. Jadi, karena alasan itulah Alhguersuari menilai kecelakaan Marquez menjadi berkah untuk rider-rider lain.

Marc Marquez telah menasbihkan namanya menjadi salah satu sosok paling ikonik di MotoGP. Dia telah berkompetisi lebih dari satu dekade dengan dominasi yang luar biasa.

Dalam periode 2013-2019, Marquez mengoleksi enam titel di kelas utama, yang membuatnya masuk dalam salah satu pembalap terhebat sepanjang masa. Namun, kariernya tak selalu cemerlang karena pada MotoGP 2020 di Jerez, dia mengalami kecelakaan yang menyebabkan cedera parah yang berkepanjangan.

Marc Marquez

Bahkan, performa motor Repsol Honda ikut menurun hingga membuatnya tak mampu bersaing di papan atas lagi. Bintang asal Spanyol itu pun memutuskan hengkang ke Gresini Ducati pada MotoGP 2023 demi tampil kompetitif lagi.

Salah satu hal yang paling menarik dalam karier Marquez adalah kemampuannya untuk bersaing di level tertinggi, bahkan ketika memiliki Dani Pedrosa dan Jorge Lorenzo sebagai rekan setimnya di tim pabrikan Honda. Menurut Alguersuari, itu membuktikan bahwa Marquez adalah salah satu pembalap MotoGP terhebat dalam sejarah MotoGP.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement