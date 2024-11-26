Pengamat MotoGP Nilai Francesco Bagnaia hingga Jorge Martin Harus Berterima Kasih kepada Marc Marquez karena Sempat Terpuruk di Musim 2020-2023

Sempat terpuruk di Honda selama 4 musim, Marc Marquez baru bisa bangkit di MotoGP 2024 bersama Gresini Ducati. (Foto: Instagram/gresiniracing)

BARCELONA – Pengamat MotoGP, Jaime Alguersuari menilai para pembalap seperti Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, Joan Mir, hingga Jorge Martin harus berterima kasih kepada Marc Marquez karena sempat mengalami cedera parah di MotoGP 2020. Sebab jika Marquez tak cedera dan terpuruk selama empat musim (2020-2023), maka takkan ada juara-juara baru seperti Bagnaia dan Martin.

Hal itu karena The Baby Alien kemungkinan akan mendominasi MotoGP seperti yang sudah terjadi sejak MotoGP 2013 sampai 2019. Jadi, karena alasan itulah Alhguersuari menilai kecelakaan Marquez menjadi berkah untuk rider-rider lain.

Marc Marquez telah menasbihkan namanya menjadi salah satu sosok paling ikonik di MotoGP. Dia telah berkompetisi lebih dari satu dekade dengan dominasi yang luar biasa.

Dalam periode 2013-2019, Marquez mengoleksi enam titel di kelas utama, yang membuatnya masuk dalam salah satu pembalap terhebat sepanjang masa. Namun, kariernya tak selalu cemerlang karena pada MotoGP 2020 di Jerez, dia mengalami kecelakaan yang menyebabkan cedera parah yang berkepanjangan.

Bahkan, performa motor Repsol Honda ikut menurun hingga membuatnya tak mampu bersaing di papan atas lagi. Bintang asal Spanyol itu pun memutuskan hengkang ke Gresini Ducati pada MotoGP 2023 demi tampil kompetitif lagi.

Salah satu hal yang paling menarik dalam karier Marquez adalah kemampuannya untuk bersaing di level tertinggi, bahkan ketika memiliki Dani Pedrosa dan Jorge Lorenzo sebagai rekan setimnya di tim pabrikan Honda. Menurut Alguersuari, itu membuktikan bahwa Marquez adalah salah satu pembalap MotoGP terhebat dalam sejarah MotoGP.