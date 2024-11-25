Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Bentuk Komisi Atlet, KOI Ingin Para Atlet Indonesia Berada di Lingkungan yang Aman

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |19:27 WIB

KOI bentuk Komisi Atlet. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

JAKARTA Komite Olimpiade Indonesia (KOI) ingin para atlet Tanah Air berada di lingkungan yang aman saat latihan atau bertanding. Untuk menciptakan lingkungan tersebut badna yang juga kerap disebut NOC Indonesia itu lantsa membentuk Komisi Atlet.

Tujuan dibentuknya Komisi Atlet adalah menjadi wadah bagi para atlet untuk bersuara dan menciptakan lingkungan terbaik dalam proses meraih prestasi. Untuk mewujudkan itu semua NOC Indonesia pun menggelar rapat perdana Komisi Atlet dengan tema ‘Athletes Voice Reaching The World Podium’.

Rapat tersebut berlangsung di Kantor KOI di FX Sudirman, Senayan, Jakarta, pada Senin (25/11/2024) siang WIB. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan anggota Komisi Atlet NOC Indonesia beserta tugas dan fungsinya.

Di sisi lain, Komite Atlet juga menjadi bagian dari upaya mendukung program Komite Olimpiade Internasional (IOC) tentang safe sport for athletes. Kemudian sekaligus menjalankan action plan IOC sebagai pemimpin gerakan olimpiade yang memiliki tujuan strategis untuk 2030.

KOI bentuk Komisi Atlet (NOC Indonesia)

Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari menyoroti pentingnya peran Komisi Atlet dalam dunia olahraga Indonesia. Khususnya dalam menjadi wadah atlet untuk bersuara dan melindungi hak-hak atlet yang selama ini juga sudah diatur oleh IOC melalui Piagam Olimpiade.

“Komisi Atlet NOC Indonesia memastikan para atlet berada di lingkungan yang sehat sehingga mereka merasa nyaman untuk berlatih dan terus mengembangkan kemampuannya,” ucap Okto -sapaan akrab Raja Sapta Oktohari.

Komisi Atlet juga berkolaborasi dengan komisi-komisi lain di Komite Olimpiade Indonesia seperti Komisi Sport and Rules, Sports for All, Komisi Medical & Scientific, Komisi Gender Equity Diversity Inclusion, Komisi Legal Affairs juga mensosialisasikan pedoman safeguarding. Pedoman ini menjadi salah satu pilar utama dalam memastikan keselamatan, kesejahteraan, dan kenyamanan atlet dalam mengejar prestasi.

Halaman:
1 2
