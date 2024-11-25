Jonatan Christie Akui Sedih Gagal Juarai China Masters 2024

SHENZHEN - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, sedih karena gagal menjuarai China Masters 2024. Sebab ia merasa ada yang mengganjal di hati lantaran tak bisa menang meski sudah mencapai babak final

Penampilan apik Jonatan dalam dua turnamen terakhir yang diikutinya kembali harus berakhir dengan kegagalan menduduki podium tertinggi. Kali ini, atlet yang akrab disapa Jojo itu harus mengakui keunggulan wakil Denmark, Anders Antonsen dengan kekalahan 15-21, 13-21 dalam laga final yang digelar di Shenzhen Gymnasium, China, Minggu (24/11/2024).

"Sekali lagi, sampai di final saja tidak cukup, tetapi secara keseluruhan penampilan saya minggu ini cukup baik. Puji Tuhan, Tuhan membantu banyak sekali," ungkap Jojo seusai laga, Senin (25/11/2024).

"Beberapa pertandingan secara hasil cukup baik tapi yang tadi saya bilang, sampai semifinal atau final saja belum cukup kalau tidak juara. Itu yang masih mengganjal di hati," lanjutnya.

Pebulutangkis ranking enam dunia itu mengakui kehebatan lawannya di partai puncak turnamen level Super 750 tersebut. Menurutnya, Antonsen menunjukkan permainan yang sangat efisien dan membuatnya kesulitan.

"Saya banyak terbawa tempo dia jadinya kurang sabar, terburu-buru, dan banyak melakukan kesalahan sendiri," kata Jojo.