Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Istri Cantik bak Bidadari Legenda Bulu Tangkis Indonesia, Nomor 1 Pemilik Hati Taufik Hidayat!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |03:01 WIB
5 Istri Cantik bak Bidadari Legenda Bulu Tangkis Indonesia, Nomor 1 Pemilik Hati Taufik Hidayat!
Khairunnisa Andjani jadi salah satu istri cantik legenda pebulu tangkis Indonesia. (Foto: Instagram/@cicaandjani)
A
A
A

5 istri cantik bak bidadari legenda bulu tangkis Indonesia akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya ada pemilik hati Taufik Hidayat.

Diketahui, legenda bulu tangkis Indonesia masih terus jadi sorotan sampai saat ini karena memang sosoknya digandrungi banyak penggemar. Hal ini tak terlepas dari kiprah fantastis mereka kala masih aktif menjadi pebulutangkis profesional.

Salah satu kisah yang jadi sorotan publik adalah asmara para legenda bulutangkis Indonesia. Sebab, kerap terselip kisah menarik di sana. Kali ini, Okezone pun akan membahas istri cantik legenda bulu tangkis Indonesia. Siapa saja mereka?

Berikut 5 istri cantik bak bidadari legenda bulu tangkis Indonesia:

5. Michelle Harminc

Michelle Harminc

Salah satu istri cantik bak bidadari legenda bulu tangkis Indonesia adalah Michelle Harminc. Dia merupakan istri dari Tontowi Ahmad.

Michelle Harminc sendiri diketahui lahir di Austria. Kecantikannya membuat Tontowi kepincut hingga mereka menikah pada 2014. Pernikahan keduanya bahkan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Danish Arsenio Ahmad dan Arsya Alfarezel Ahmad.

4. Khairunnisa Andjani

Cica Andjani

Kemudian, ada Khairunnisa Andjani. Dia istri dari Ricky Subagja. Sosok Khairunnisa Andjani jadi sorotan besar karena usianya yang terpaut jauh dari Ricky.

Diketahui, pasangan ini terpaut 26 tahun. Tetapi, hal itu tak jadi halangan. Bahkan, mereka resmi mernikah pada 2021 dan Ricky pun masih terus mesra dengan perempuan yang akrab disapa Cica itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186731/ilustrasi_bulu_tangkis-gPwQ_large.jpg
Kisah Kelam 3 Pebulutangkis Indonesia yang Dihukum Larangan Bermain Seumur Hidup oleh BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186713/fajar_alfian_bersama_firly_assyifa-ZXyO_large.jpg
Kisah Bahagia Fajar Alfian, Resmi Lepas Masa Lajang Usai Nikahi sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186744/ye_zhaoying-bwVD_large.jpg
Kisah Tragis Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Dicap Pengkhianat China dan Hidup di Pengasingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186729/zhao_yunlei_bersama_zhang_nan-cuLq_large.jpg
Kisah Kontroversial Cinta Segitiga Zhang Nan dan Zhao Yunlei, Musuh Bebuyutan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186688/huang_yaqiong-aGJ9_large.jpg
Kisah Unik Persahabatan Pebulu Tangkis Supercantik Huang Yaqiong dengan Sapsiree Taerattanachai, Sering Ngobrol Pakai Isyarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186647/fajar_alfian_dan_firly_assyifa_camilien-WGEj_large.jpg
Selamat! Fajar Alfian Resmi Lepas Masa Lajang, Nikahi Firly Assyifa Camilien
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement