5 Istri Cantik bak Bidadari Legenda Bulu Tangkis Indonesia, Nomor 1 Pemilik Hati Taufik Hidayat!

Diketahui, legenda bulu tangkis Indonesia masih terus jadi sorotan sampai saat ini karena memang sosoknya digandrungi banyak penggemar. Hal ini tak terlepas dari kiprah fantastis mereka kala masih aktif menjadi pebulutangkis profesional.

Salah satu kisah yang jadi sorotan publik adalah asmara para legenda bulutangkis Indonesia. Sebab, kerap terselip kisah menarik di sana. Kali ini, Okezone pun akan membahas istri cantik legenda bulu tangkis Indonesia. Siapa saja mereka?

Berikut 5 istri cantik bak bidadari legenda bulu tangkis Indonesia:

5. Michelle Harminc





Salah satu istri cantik bak bidadari legenda bulu tangkis Indonesia adalah Michelle Harminc. Dia merupakan istri dari Tontowi Ahmad.

Michelle Harminc sendiri diketahui lahir di Austria. Kecantikannya membuat Tontowi kepincut hingga mereka menikah pada 2014. Pernikahan keduanya bahkan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Danish Arsenio Ahmad dan Arsya Alfarezel Ahmad.

4. Khairunnisa Andjani





Kemudian, ada Khairunnisa Andjani. Dia istri dari Ricky Subagja. Sosok Khairunnisa Andjani jadi sorotan besar karena usianya yang terpaut jauh dari Ricky.

Diketahui, pasangan ini terpaut 26 tahun. Tetapi, hal itu tak jadi halangan. Bahkan, mereka resmi mernikah pada 2021 dan Ricky pun masih terus mesra dengan perempuan yang akrab disapa Cica itu.