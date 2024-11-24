Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Marc Marquez yang Terkejut saat Pertama Kali Masuk Garasi Tim Ducati Lenovo

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |14:35 WIB
Kisah Marc Marquez yang Terkejut saat Pertama Kali Masuk Garasi Tim Ducati Lenovo
Marc Marquez terkejut saat pertama kali masuk garasi tim Ducati Lenovo (Foto: Instagram/@ducaticorse)
MONTMELO – Kisah Marc Marquez yang terkejut saat pertama kali masuk garasi tim Ducati Lenovo menarik untuk diulas. Sebab, ia selama ini dikenal sebagai pesaing tim tersebut.

Marquez memang lebih dikenal sebagai pesaing sengit Ducati selama era Andrea Dovizioso pada 2016-2019. Ia juga kembali menjadi penantang bersama Gresini Racing pada MotoGP 2024 meski menggunakan motor Ducati Desmosedici GP.

Marc Marquez bersiap mengikuti Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024 (Foto: Ducati Corse)

Wajar bila Marquez merasa aneh saat memasuki garasi tim di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol. Ia hendak mengikuti Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024 yang digelar Selasa 19 November.

Ini adalah kali pertama Marquez masuk ke garasi tim tersebut sebagai pembalap. Selama ini, ia dikenal sebagai pesaing sengit pembalap-pembalap Ducati seperti Andrea Dovizioso hingga Francesco Bagnaia.

Marquez mengaku ada sedikit perasaan aneh ketika memasuki garasi tim Ducati. Namun, ia langsung fokus bekerja karena sudah mengenal beberapa personel di dalamnya termasuk manajer tim Davide Tardozzi.

“Benar, melihat Tardozzi (terasa aneh) setelah beberapa persaingan saya dengan Dovizioso!” kata Marquez, mengutip dari Crash, Minggu (24/11/2024).

“Namun, kami selalu punya hubungan yang bagus dan sopan. Jadi, ini sedikit membantu, juga karena kami sudah saling mengenal,” papar pria asal Spanyol itu.

