Hasil Kualifikasi F1 GP Las Vegas 2024: George Russell Pole Position, Max Verstappen Ungguli Lando Norris

LAS VEGAS – Hasil Kualifikasi F1 GP Las Vegas 2024 sudah diketahui. George Russell sukses merebut pole position di Sirkuit Las Vegas Strip, Las Vegas, Amerika Serikat (AS), Sabtu 23 November 2024 siang WIB.

Pembalap tim Mercedes AMG Petronas itu mencetak waktu terbaiknya 1 menit 32,312 detik pada percobaan terakhir. Ia mengungguli Carlos Sainz Jr dan Pierre Gasly saat start balapan yang dijadwalkan berlangsung Minggu (24/11/2024) pukul 13.00 WIB.

Jalannya Kualifikasi

Sesi kualifikasi berjalan menarik sejak babak pertama (Q1). Sejumlah pembalap papan atas harus bekerja keras hingga time attack terakhir untuk mengamankan posisi di 15 besar.

Hasil mengecewakan lagi-lagi diperoleh Sergio Perez. Pembalap tim Red Bull Racing itu hanya mengakhiri kualifikasi di posisi 16!

Sesi kedua kualifikasi tak menghadirkan kejutan berarti. Hanya saja, tabrakan Franco Colapinto dengan pagar pembatas membuat babak ketiga (Q3) harus tertunda selama 10 menit untuk perbaikan.