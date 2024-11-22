Hasil Perempatfinal China Masters 2024: Langkah Dejan/Gloria Dihentikan Wakil Hong Kong

SHENZHEN – Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja terhenti di perempatfinal China Masters 2024 Super 750. Mereka takluk dari Tan Chung Man/Tse Ying Suet 13-21 dan 17-21.

Bermain di Shenzhen Gymnasium, Shenzhen, China, Jumat (22/11/2024) pagi WIB, Dejan/Gloria tidak mengawalinya dengan baik. Duet non Pelatnas PBSI Cipayung itu dihujani serangan yang sulit oleh Tang/Tse sehingga tertinggal 2-6.

Namun Dejan/Gloria tak patah semangat. Mereka memangkas jarak menjadi 5-8. Hanya saja pada akhirnya Tang/Tse unggul lebih dulu di interval gim pertama dengan skor 11-6.

Usai jeda, Dejan/Gloria terlihat masih belum bisa keluar dari tekanan dan harus semakin tertinggal 9-16. Hasilnya, mereka takluk dari pasangan ranking tujuh dunia asal Hong Kong di gim pertama dengan skor 13-21.

Di gim kedua, Dejan/Gloria masih mendapatkan perlawanan yang sengit dari Tang/Tse. Kedua pasangan ini terus kejar-kejaran angka hingga skor sempat imbang 6-6.