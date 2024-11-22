Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal China Masters 2024: Langkah Dejan/Gloria Dihentikan Wakil Hong Kong

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |10:01 WIB
Hasil Perempatfinal China Masters 2024: Langkah Dejan/Gloria Dihentikan Wakil Hong Kong
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja terhenti di perempatfinal China Masters 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

SHENZHEN – Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja terhenti di perempatfinal China Masters 2024 Super 750. Mereka takluk dari Tan Chung Man/Tse Ying Suet 13-21 dan 17-21.

Bermain di Shenzhen Gymnasium, Shenzhen, China, Jumat (22/11/2024) pagi WIB, Dejan/Gloria tidak mengawalinya dengan baik. Duet non Pelatnas PBSI Cipayung itu dihujani serangan yang sulit oleh Tang/Tse sehingga tertinggal 2-6.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Namun Dejan/Gloria tak patah semangat. Mereka memangkas jarak menjadi 5-8. Hanya saja pada akhirnya Tang/Tse unggul lebih dulu di interval gim pertama dengan skor 11-6.

Usai jeda, Dejan/Gloria terlihat masih belum bisa keluar dari tekanan dan harus semakin tertinggal 9-16. Hasilnya, mereka takluk dari pasangan ranking tujuh dunia asal Hong Kong di gim pertama dengan skor 13-21.

Di gim kedua, Dejan/Gloria masih mendapatkan perlawanan yang sengit dari Tang/Tse. Kedua pasangan ini terus kejar-kejaran angka hingga skor sempat imbang 6-6.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/40/3089348/ini-penyebab-sabar-karyaman-reza-pahlevi-gagal-juara-china-masters-2024-DOcVP3Nkjl.jpg
Ini Penyebab Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Gagal Juara China Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/40/3089228/jonatan-christie-ungkap-penyebab-kalah-dari-anders-antonsen-di-final-china-masters-2024-WoyQiOvSYV.JPG
Jonatan Christie Ungkap Penyebab Kalah dari Anders Antonsen di Final China Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/40/3089227/kisah-sabar-karyaman-reza-pahlevi-yang-senang-bukan-main-berhasil-kalahkan-jagoan-malaysia-di-china-masters-2024-brrc4GNg82.JPG
Kisah Sabar Karyaman/Reza Pahlevi yang Senang Bukan Main Berhasil Kalahkan Jagoan Malaysia di China Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/40/3089225/jonatan-christie-akui-sedih-gagal-juarai-china-masters-2924-MSlspUawZw.JPG
Jonatan Christie Akui Sedih Gagal Juarai China Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/40/3089177/hasil-lengkap-final-china-masters-2024-jonatan-christie-dan-sabar-karyaman-reza-pahlevi-kompak-jadi-runner-up-7d4BFwyc3p.JPG
Hasil Lengkap Final China Masters 2024: Jonatan Christie dan Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Kompak Jadi Runner-up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/40/3089154/hasil-final-china-masters-2024-ditumbangkan-ganda-putra-korea-selatan-sabar-karyaman-reza-pahlevi-gagal-juara-MR6YMA6ZSA.jpg
Hasil Final China Masters 2024: Ditumbangkan Ganda Putra Korea Selatan, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Gagal Juara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement