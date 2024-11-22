Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Las Vegas 2024 di Vision+

JAKARTA – Formula 1 (F1) memasuki tiga seri terakhirnya yang berlangsung dari Jumat (22/11/24) hingga Minggu (24/11/24) di Las Vegas Street Circuit, Amerika Serikat. Saksikan Formula 1 Heineken Silver Las Vegas Grand Prix 2024 di channel beIN Sports melalui aplikasi Vision+ dengan klik di sini.

Saat ini, Max Verstappen masih memimpin klasemen dengan 393 poin, namun Lando Norris dengan 331 poin juga tak kalah dekat. Seri Las Vegas kali ini akan menjadi titik penentu, dengan para pembalap bersaing ketat untuk merebut posisi terbaik di seri-seri terakhir.

Las Vegas Street Circuit menawarkan tantangan unik bagi para pembalap, dengan sirkuit jalanan baru sepanjang 6,2 km yang berkelok-kelok di jantung kota Las Vegas. Menyusuri jalan-jalan ikonik seperti Caesars Palace, Bellagio, dan The Venetian, balapan ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga strategi dan ketegangan di setiap tikungannya.

Jangan lewatkan aksi spektakuler dari para pembalap top dunia seperti Max Verstappen, Charles Lando Norris, Carloz Sainz, dan banyak lagi! Saksikan mereka bertarung habis-habisan di sirkuit yang penuh dengan drama, kecepatan, dan sorakan para penggemar.

Balapan seru ini akan berlangsung dari 22 hingga 24 November 2024. Berikut adalah jadwal lengkapnya:

Jumat, 22 November 2024

● 09.25 WIB: Formula 1-Practice 1

● 12.55 WIB: Formula 1-Practice 2

● 14.15 WIB: Formula 1-The F1 Show 2024

Sabtu, 23 November 2024

● 09.25 WIB: Formula1-Practice 3

● 12.00 WIB: Formula 1-Qualifying Pre Show

● 12.55 WIB: Formula 1-Qualifying

● 14.00 WIB: Formula 1-Qualifying Post Show