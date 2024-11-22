Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Las Vegas 2024 di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |18:26 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Las Vegas 2024 di Vision+
Saksikan F1 GP Las Vegas 2024 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Formula 1 (F1) memasuki tiga seri terakhirnya yang berlangsung dari Jumat (22/11/24) hingga Minggu (24/11/24) di Las Vegas Street Circuit, Amerika Serikat. Saksikan Formula 1 Heineken Silver Las Vegas Grand Prix 2024 di channel beIN Sports melalui aplikasi Vision+ dengan klik di sini.

Saat ini, Max Verstappen masih memimpin klasemen dengan 393 poin, namun Lando Norris dengan 331 poin juga tak kalah dekat. Seri Las Vegas kali ini akan menjadi titik penentu, dengan para pembalap bersaing ketat untuk merebut posisi terbaik di seri-seri terakhir.

Las Vegas Street Circuit menawarkan tantangan unik bagi para pembalap, dengan sirkuit jalanan baru sepanjang 6,2 km yang berkelok-kelok di jantung kota Las Vegas. Menyusuri jalan-jalan ikonik seperti Caesars Palace, Bellagio, dan The Venetian, balapan ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga strategi dan ketegangan di setiap tikungannya.

Jangan lewatkan aksi spektakuler dari para pembalap top dunia seperti Max Verstappen, Charles Lando Norris, Carloz Sainz, dan banyak lagi! Saksikan mereka bertarung habis-habisan di sirkuit yang penuh dengan drama, kecepatan, dan sorakan para penggemar.

F1 GP Las Vegas 2024

Balapan seru ini akan berlangsung dari 22 hingga 24 November 2024. Berikut adalah jadwal lengkapnya:

Jumat, 22 November 2024

● 09.25 WIB: Formula 1-Practice 1

● 12.55 WIB: Formula 1-Practice 2

● 14.15 WIB: Formula 1-The F1 Show 2024

Sabtu, 23 November 2024

● 09.25 WIB: Formula1-Practice 3

● 12.00 WIB: Formula 1-Qualifying Pre Show

● 12.55 WIB: Formula 1-Qualifying

● 14.00 WIB: Formula 1-Qualifying Post Show

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement