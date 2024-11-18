Hitung-hitungan Max Verstappen Jadi Juara Dunia F1 2024 di GP Las Vegas

Max Verstappen harus finis di depan Lando Norris jika ingin juara dunia F1 2024 pekan ini (Foto: X/@Max33Verstappen)

HITUNG-hitungan Max Verstappen jadi juara dunia F1 2024 di GP Las Vegas akhir pekan ini akan dibahas Okezone. Pembalap tim Red Bull Racing itu berpeluang meraih titel keempatnya!

F1 GP Las Vegas 2024 akan digelar di Sirkuit Las Vegas Strip, Las Vegas, 22-24 November. Ini merupakan seri ke-22 dari F1 2024.

Balapan F1 GP Las Vegas 2024 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

Musim lalu, perayaan balapan pertama di Las Vegas berlangsung meriah. Kali ini, seri serupa bisa kembali menjadi panggung selebrasi juara dunia Verstappen.

Pembalap asal Belanda itu menguasai puncak klasemen F1 2024 dengan 393 poin. Ia unggul hingga 62 angka dari pesaing terdekat yakni Lando Norris.

F1 2024 menyisakan tiga seri lagi termasuk Las Vegas. Sebanyak 86 angka tersedia untuk ronde kali ini. Kans Norris masih cukup terbuka kendati terhitung kecil.