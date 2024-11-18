Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Hitung-hitungan Max Verstappen Jadi Juara Dunia F1 2024 di GP Las Vegas

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |14:25 WIB
Hitung-hitungan Max Verstappen Jadi Juara Dunia F1 2024 di GP Las Vegas
Max Verstappen harus finis di depan Lando Norris jika ingin juara dunia F1 2024 pekan ini (Foto: X/@Max33Verstappen)
A
A
A

HITUNG-hitungan Max Verstappen jadi juara dunia F1 2024 di GP Las Vegas akhir pekan ini akan dibahas Okezone. Pembalap tim Red Bull Racing itu berpeluang meraih titel keempatnya!

F1 GP Las Vegas 2024 akan digelar di Sirkuit Las Vegas Strip, Las Vegas, 22-24 November. Ini merupakan seri ke-22 dari F1 2024.

Max Verstappen

Balapan F1 GP Las Vegas 2024 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

Musim lalu, perayaan balapan pertama di Las Vegas berlangsung meriah. Kali ini, seri serupa bisa kembali menjadi panggung selebrasi juara dunia Verstappen.

Pembalap asal Belanda itu menguasai puncak klasemen F1 2024 dengan 393 poin. Ia unggul hingga 62 angka dari pesaing terdekat yakni Lando Norris.

F1 2024 menyisakan tiga seri lagi termasuk Las Vegas. Sebanyak 86 angka tersedia untuk ronde kali ini. Kans Norris masih cukup terbuka kendati terhitung kecil.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement