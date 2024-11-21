Hasil 16 Besar China Masters 2024: Sikat Wakil Tuan Rumah, Jonatan Christie Melaju ke Perempatfinal

SHENZHEN – Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, berhasil membungkam wakil tuan rumah, Lu Guangzu di 16 besar China Masters 2024, pada Kamis (21/11/2024) siang WIB. Dengan kemenangan itu, Jonatan sukses lolos ke babak perempatfinal.

Kemenangan atas Lu Guangzu pun diraih Jonatan usai berjuang selama 40 menit. Jonatan tepatnya menang dengan skor 21-8 dan 21-19.

Jalannya Pertandingan

Bermain di Shenzhen Gymnasium, Shenzhen, China, Jojo -sapaan Jonatan- tampil penuh percaya diri di awal pertandingan. Smash-smash keras yang dilancarkannya menghasilkan banyak poin yang membawanya unggul 6-1.

Variasi serangan dropshot dan drive yang dilontarkan pemain ranking enam dunia itu pun terus membuat Lu kerepotan. Hasilnya dengan mudah dia bisa menjauh dengan keunggulan 11-4 di interval gim pertama.

Poin demi poin terus didapat Jonatan dengan mudah. Pemain berusia 27 tahun itu pun memperlebar jarak menjadi 16-4 dan kemudian menutup gim pertama dengan skor telak 21-8.

Pada awal gim kedua, Jojo masih terus mendominasi meski Lu mulai bisa memberikan perlawanan. Pemain Pelatnas PBSI itu pun unggul 3-0 dan 6-3 berkat memenangkan reli-reli yang terjadi.