HOME SPORTS MOTOGP

Jajal Ducati Desmosedici GP25, Marc Marquez: Enak di Trek Lurus

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |00:04 WIB
Jajal Ducati Desmosedici GP25, Marc Marquez: Enak di Trek Lurus
Marc Marquez menjajal motor Ducati Desmosedici GP25 untuk pertama kalinya (Foto: Ducati Corse)
MONTMELO – Marc Marquez mengungkap kesan pertamanya usai mengendarai motor Ducati Desmosedici GP25. Menurutnya, kuda besi tersebut sangat enak dilarikan di trek lurus Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol.

Marquez menjalani hari pertamanya sebagai pembalap Ducati Lenovo dalam tes pertama di Barcelona setelah menyelesaikan perjalanan dengan Gresini Racing di MotoGP 2024. Ia turut mengendarai motor Desmosedici GP25, yang menjadi tunggangannya di MotoGP 2025.

Marc Marquez bersiap mengikuti Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024 (Foto: Ducati Corse)

The Baby Alien menyelesaikan tes di posisi keempat, tepat di bawah rekan setim barunya, Francesco Bagnaia. Waktu tercepatnya terpaut 0,651 detik dari sang adik, Alex Marquez, yang mengendarai Desmosedici GP24.

Marquez mengungkapkan hari pertamanya dengan tim pabrikan Ducati berjalan dengan baik. Banyak hal positif yang didapat dari tes di Catalunya meski masih banyak yang mesti ditingkatkan.

“Saya mengendarai motor tahun 2025 selama 90 persen sehari. Saya banyak bekerja dengan para insinyur karena ketika Anda berada di tim pabrikan, Anda memiliki rencana yang ketat, Anda bekerja untuk para insinyur,” kata Marquez dilansir dari Speedweek, Kamis (21/11/2024).

“Kami melakukan beberapa kali time attack, motornya memiliki beberapa hal positif yang bekerja lebih baik. Pada akhirnya, itu adalah sepeda motor yang harus Anda kendarai dengan baik. Jika ingin cepat, Anda harus mendorong. Perasaan bersama tim luar biasa, itu yang terpenting,” tambah pria asal Spanyol itu.

