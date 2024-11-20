Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Perbandingan Gaji Marc Marquez di Tim Gresini Racing dengan Tim Pabrikan Ducati

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |12:16 WIB
Perbandingan Gaji Marc Marquez di Tim Gresini Racing dengan Tim Pabrikan Ducati
Pembalap Tim Ducati Corse, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
PERBANDINGAN gaji Marc Marquez di Tim Gresini Racing dan tim pabrikan Ducati menarik untuk diulas. Sebab, the Baby Alien sejak saat ini akan mulai berpindah garasi dan mempersiapkan diri membalap bersama Ducati Lenovo untuk MotoGP 2025.

Marc Marquez sendiri memastikan diri menerima tawaran Ducati untk bergabung dengan tim pabrikannya. Itu tandanya, pada MotoGP 2025 nanti Marquez akan membalap bersama juara dunia dua kali, Francesco Bagnaia.

"Saya sangat senang bisa mengenakan warna merah tim pabrikan Ducati di MotoGP musim depan. Pada dasarnya, sejak kontak pertama dengan Desmosedici GP, saya menikmati mengendarainya dan langsung beradaptasi dengan baik." kata Marc Marquez dilansir dari laman resmi Ducati, Rabu (20/11/2024).

Bergabungnya Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati tentu bukanlah hal yang mengejutkan. Secara, dirinya merupakan pembalap bertalenta yang sejak debutnya pada 2013 lalu telah sukses memenangkan 6 gelar juara dunia MotoGP.

Marc Marquez (Ducati Corse)

Saat dirinya bergabung ke Gresini Racing untuk MotoGP 2024 ini, pembalap asal Spanyol itu juga dengan cepat beradaptasi dengan motor Ducati Desmosedici GP yang ia kendarai selama balapan.

Tidak tanggung-tanggung, di musim pertamanya mengendarai Ducati Desmosedici, Marquez sukses finis di posisi ketiga klasemen MotoGP 2024. Ia hanya kalah dari dua pembalap yang lebih senior di Ducati, yakni Jorge Martin dan Francesco Bagnaia.

Halaman:
1 2
