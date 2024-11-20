Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pedih Pebulu Tangkis Zhang Ning, Peraih Emas Olimpiade yang Harus Terjang Kemiskinan hingga Lewati Perceraian

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |16:28 WIB
Kisah Pedih Pebulu Tangkis Zhang Ning, Peraih Emas Olimpiade yang Harus Terjang Kemiskinan hingga Lewati Perceraian
Zhang Ning kala masih berlaga di dunia bulu tangkis. (Foto: Badminton Asia)
A
A
A

KISAH pedih Zhang Ning akan diulas Okezone. Pebulu tangkis China ini harus melalui jalan terjal dalam meniti kariernya di dunia tepok bulu. Dia harus menerjang kemiskinan hingga lewati perceraian.

Zhang Ning diketahui pebulu tangkis China yang merupakan spesialis bermain di sektor tunggal. Dia berhasil mengukir prestasi manis di sepanjang kariernya hingga bahkan pernah menduduki peringat 1 dunia.

Zhang Ning

Sejumlah gelar juara bergengsi pun pernah diraihnya. Di antaranya, pemain kelahiran Liaoning, 19 Mei 1975 itu berhasil merebut 2 medali emas Olimpiade, yakni pada Athena 2004 dan Beijing 2008.

Zhang Ning juga pernah menjadi juara dunia pada 2003. Dia kemudian mejuarai sejumlah ajang bergengsi, di antaranya ada China Open, Japan Open, Malaysia Open, Swiss Open, hingga Singapore Open.

Tetapi, di balik kesuksesannya, ternyata ada kisah menyentuh dari sosok Zhang Ning. Dia ternyata harus mejalani kehidupan yang pedih karena harus menerjang kemiskinan hingga melewati perceraian menyakitkan.

Dilansir dari media lokal China, Sohu, pada Rabu (20/11/2024), momen Zhang Ning harus menerjang kemiskinan terjadi kala dirinya mulai meniti karier di dunia bulu tangkis. Diketahui, Zhang Ning terlahir dari keluarga yang memiliki perekonomian sederhana.

Meski terhambat masalah perekonomian, Zhang Ning tak patah semangat dalam meniti karier di dunia bulu tangkis. Dia bahkan berhasil mendobrak keterbatasannya dengan menjadi pebulu tangkis profesional.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
