IITF Kirim 28 Atlet untuk Wakili Indonesia di Kejuaraan ASEAN Invitational Singapore ITF Taekwon-Do 2024

SEBANYAK 28 atlet taekwondo Indonesia dari usia 7 hingga 17 tahun bakal tampil di Kejuaraan ASEAN Invitational Singapore ITF Taekwon-Do di Singapura, pada 23 November 2024. Para atlet Indonesia International Taekwon-Do Federation (IITF) itu akan bertarung di kategori jurus dan pertarungan.

Ke-28 atlet taekwondoin tersebut nantinya akan berkompetisi bersama peserta lainnya yang berasal dari Malaysia, Filipina dan tuan rumah Singapura. Karena kejuaraan taekwondo tersebut merupakan event yang cukup bergengsi dan sulit dalam berkompetisi, IITF tetap optimis para atletnya dapat bersaing dengan negara lain.

IITF sendiri menargetkan setidaknya 7 medali emas dapat diraih Indonesia. Sekretaris Jenderal IITF, Chandra Lesmana pun cukup optimis bahwa pencapaian ini bisa terjadi.

Karena di event internasional sebelumnya, IITF selalu membawa pulang beberapa medali emas sesuai dengan perkiraan awal.