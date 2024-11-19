Kisah Jorge Martin yang Tegang Bukan Main Hadapi Balapan di Barcelona karena Tak Sabar Segel Gelar Juara MotoGP 2024

KISAH Jorge Martin menarik diulas. Apalagi, dia mengaku tegang bukan main hadapi balapan utama di Barcelona karena tak sabar segel gelar juara MotoGP 2024.

Ya, Jorge Martin menceritakan perjuangan beratnya menjaga konsentrasi di lap-lap akhir balapan utama MotoGP Barcelona 2024. Balapan di seri itu digelar di Sirkuit Catalunya pada Minggu 17 November 2024 malam WIB.

Martin mengaku cukup tegang karena memikirkan dan mengkhawatirkan banyak hal. Sebab, dia bertekad mengakhiri penantian panjangnya untuk juara MotoGP 2024.

Martin pun akhirnya sukses mengunci titel MotoGP 2024 dalam balapan utama GP Barcelona 2024. Meski mampu finis ketiga, balapan 24 lap itu berjalan cukup menegangkan untuknya.

Martinator -julukan Martin- terlibat pertarungan sengit setelah start karena Marc Marquez sangat agresif untuk menyalipnya. Namun, dengan cepat, dia bisa menemukan ritmenya.

Walau selalu berada di belakang Francesco Bagnaia dan Marquez, Martin bisa menjauh dari kejaran rider lain yang ada di belakangnya berkat kawalan sahabat karibnya, Aleix Espargaro. Dia pun finis dengan selisih 3,8 detik dari Bagnaia, yang keluar sebagai pemenangnya.

Pembalap asal Spanyol itu pun merayakan titelnya dengan melakukan cosplay sebagai robot Terminator, yang menjadi rujukan dari julukan Martinator. Lalu, Martin mengaku sangat emosional karena akhirnya berhasil mewujudkan cita-citanya menjadi juara dunia MotoGP.

“Emosi yang luar biasa. Saya sudah menunggu begitu lama untuk melihat nama saya di trofi besar,” kata Martin, dilansir dari Speedweek, Selasa (19/11/2024).