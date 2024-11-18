Segini Harta Kekayaan Jorge Martin, Juara Dunia MotoGP 2024

SEGINI harta kekayaan Jorge Martin sebagai juara dunia MotoGP teranyar menarik disimak. Sosok nyentrik dari Spanyol ini telah membuat sejarah merebut kejuaraan dunia MotoGP 2024 sebagai pembalap tim satelit pertama yang mencapai prestasi ini di era MotoGP.

Bintang Prima Pramac Racing itu mengamankan gelar juaranya dengan finis di posisi ketiga pada MotoGP Barcelona 2024. Balapan yang digelar di Sirkuit Barcelona, Spanyol, pada Minggu 17 November 2024 malam WIB itu menjadi penutup musim.

Dengan para pesaing seperti Bagnaia dan Marquez yang terus berusaha keras, musim 2024 akan dikenang sebagai salah satu musim yang paling sengit dalam sejarah MotoGP. Usai sukses merebut gelar juara, menarik menilik serba-serbi soal Jorge Martin. Salah satunya soal harta kekayaannya.

Harta Kekayaan Jorge Martin

Jorge Martin diketahui mempunyai gaji sekira USD2 juta per tahun atau setara dengan Rp31,7 miliar. Jumlah gaji tersebut belum termasuk hitungan bonus kemenangan dan hasil performa balap yang dimiliki.

Sementara untuk bisnis, belum ada informasi yang valid menyebut terkait jenis bisnis dan berapa nilai bisnis yang ia miliki di luar balapan. Namun, diperkirakan penghasilan dari sponsor dan endorsement bisa mencapai USD500 ribu atau setara Rp7,9 miliar.