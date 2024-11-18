Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Meski Menang atas Singapura, Johannis Winar Bakal Evaluasi Permainan Timnas Basket Indonesia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |02:00 WIB
Meski Menang atas Singapura, Johannis Winar Bakal Evaluasi Permainan Timnas Basket Indonesia
Pelatih Timnas Basket Indonesia, Johannis Winar. (Foto: Perbasi)
A
A
A

JAKARTA - Hasil positif berhasil diraih Timnas Basket Indonesia atas Singapura di laga uji coba. Meski menang, pelatih Timnas Basket Indonesia, Johannis Winar tetap akan mengevaluasi permainan pasukannya karena ia melihat masih banyak hal yang perlu diperbaiki jelang menghadapi Window 2 Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025.

Sebagai informasi, Timnas Basket Indonesia menggelar uji coba melawan Timnas Singapura di Dewa United Arena, Pagedangan, Tangerang, Banten, pada Jumat, 15 November 2024. Laga itu berakhir dengan skor 88-60 untuk Indonesia.

Abraham Damar Grahita tampil sebagai penyumbang poin terbanyak untuk Indonesia dengan 18 poin, 2 rebound, 1 asis. Kemudian diikuti oleh Brandon Jawato dengan catatan 17 poin, 7 rebound, 2 asis dalam penampilannya 20 menit 33 detik.

Adapun dari Singapura ada Wong Wei Long yang menjadi penyumbang poin terbanyak. Dia menorehkan 14 poin, 2 rebound dan 2 asis.

Dalam pertandingan ini, Coach Ahang -sapaan Johannis Winar- melakukan rotasi pemain. Beberapa nama yang istirahat ketika mengalahkan Malaysia 92-61 dimainkan lawan Singapura, yakni Abraham Wenas, Aven Ryan Pratama, dan Rizky Ari Daffa.

Timnas Basket Indonesia (Perbasi)

Pertandingan ini memang untuk mencari komposisi yang pas untuk melawan Korea Selatan pada 21 November 2024 di Goyang Gymnasium. Kemudian, Indonesia akan menjamu Thailand pada 24 November 2024 di Indonesia Arena.

Kendati menang kontra Singapura, Coach Ahang masih memiliki banyak PR untuk timnya. Pasalnya dia belum sepenuhnya puas dengan penampilan anak asuhnya karena mereka bermain tak seperti apa yang diinginkannya.

Telusuri berita Sport lainnya
