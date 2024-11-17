Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Final Kumamoto Masters 2024: Gregoria Mariska Tunjung Raih Runner-up Usai Kalah dari Akane Yamaguchi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |14:39 WIB
Hasil Final Kumamoto Masters 2024: Gregoria Mariska Tunjung Raih Runner-up Usai Kalah dari Akane Yamaguchi
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI)
A
A
A

KUMAMOTO – Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung harus puas menjadi runner-up di ajang Kumamoto Masters 2024. Pasalnya Gregoria gagal mengalahkan wakil Jepang, Akane Yamaguchi di final yang berlangsung pada Minggu (17/11/2024) siang WIB.

Ya, Gregoria gagal menjuarai turnamen super 500 tersebut. Meski sudah berjuang selama 34 menit, Gregoria pada akhirnya kalah 12-21 dan 12-21 dari Akane Yamaguchi.

Jalannya Pertandingan

Bermain di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, Gregoria kesulitan untuk mengimbangi permainan Yamaguchi sejak awal. Alhasil, dia tertinggal 2-5 lebih dulu.

Yamaguchi tampil sangat lincah dalam laga ini sehingga sangat apik dalam menahan serangan Gregoria. Mantan pemain nomor satu dunia itu pun memenangkan reli-reli panjang yang terjadi sehingga terus menjauh dengan keunggulan 8-3 dan 11-5 di interval gim pertama.

Gregoria Mariska Tunjung

Usai rehat, Gregoria masih tak mampu meredam serangan-serangan ciamik yang dilancarkan Yamaguchi. Pemain ranking delapan dunia itu pun ketinggalan 8-17 sebelum akhirnya tumbang dengan skor 12-21 di gim pertama.

Jorji -sapaan Gregoria- tancap gas menyerang di gim kedua dan sukses memimpin 3-0. Namun Yamaguchi dengan cepat bisa bangkit dan balik menekan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/40/3089700/7-pebulu-tangkis-ganda-putra-dengan-pukulan-smash-terkencang-di-kumamoto-masters-2024-nomor-1-pemain-indonesia-NdpRG66hTF.jpg
7 Pebulu Tangkis Ganda Putra dengan Pukulan Smash Terkencang di Kumamoto Masters 2024, Nomor 1 Pemain Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/40/3087180/kisah-emosional-gregoria-mariska-tunjung-kena-kartu-kuning-dan-selebrasi-banting-raket-hingga-patah-di-kumamoto-masters-2024-J0IFmGsvDH.jpg
Kisah Emosional Gregoria Mariska Tunjung, Kena Kartu Kuning dan Selebrasi Banting Raket hingga Patah di Kumamoto Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/40/3086948/kisah-haru-fajar-alfian-ternyata-sempat-sakit-hingga-muntah-muntah-sebelum-raih-juara-kumamoto-masters-2024-6PfC63rEe8.jpg
Kisah Haru Fajar Alfian, Ternyata Sempat Sakit hingga Muntah-Muntah Sebelum Raih Juara Kumamoto Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/40/3086732/fajar-alfian-rian-ardianto-ungkap-kunci-sukses-kalahkan-takuro-hoki-yugo-kobayashi-di-final-kumamoto-masters-2024-57BavavYnr.jpg
Fajar Alfian/Rian Ardianto Ungkap Kunci Sukses Kalahkan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi di Final Kumamoto Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/40/3086752/gregoria-mariska-tunjung-beberkan-penyebab-kalah-dari-akane-yamaguchi-di-final-kumamoto-masters-2024-tLY5RRbV8Z.jpg
Gregoria Mariska Tunjung Beberkan Penyebab Kalah dari Akane Yamaguchi di Final Kumamoto Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/40/3086740/juara-kumamoto-masters-2024-fajar-alfian-rian-ardianto-senang-karena-mampu-balaskan-kekalahan-timnas-indonesia-dari-jepang-A8vMC0BZgZ.jpg
Juara Kumamoto Masters 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Senang karena Mampu Balaskan Kekalahan Timnas Indonesia dari Jepang
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement