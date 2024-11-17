Hasil Final Kumamoto Masters 2024: Gregoria Mariska Tunjung Raih Runner-up Usai Kalah dari Akane Yamaguchi

KUMAMOTO – Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung harus puas menjadi runner-up di ajang Kumamoto Masters 2024. Pasalnya Gregoria gagal mengalahkan wakil Jepang, Akane Yamaguchi di final yang berlangsung pada Minggu (17/11/2024) siang WIB.

Ya, Gregoria gagal menjuarai turnamen super 500 tersebut. Meski sudah berjuang selama 34 menit, Gregoria pada akhirnya kalah 12-21 dan 12-21 dari Akane Yamaguchi.

Jalannya Pertandingan

Bermain di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, Gregoria kesulitan untuk mengimbangi permainan Yamaguchi sejak awal. Alhasil, dia tertinggal 2-5 lebih dulu.

Yamaguchi tampil sangat lincah dalam laga ini sehingga sangat apik dalam menahan serangan Gregoria. Mantan pemain nomor satu dunia itu pun memenangkan reli-reli panjang yang terjadi sehingga terus menjauh dengan keunggulan 8-3 dan 11-5 di interval gim pertama.

Usai rehat, Gregoria masih tak mampu meredam serangan-serangan ciamik yang dilancarkan Yamaguchi. Pemain ranking delapan dunia itu pun ketinggalan 8-17 sebelum akhirnya tumbang dengan skor 12-21 di gim pertama.

Jorji -sapaan Gregoria- tancap gas menyerang di gim kedua dan sukses memimpin 3-0. Namun Yamaguchi dengan cepat bisa bangkit dan balik menekan.