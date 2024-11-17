Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Selebrasi Unik Jorge Martin Usai Jadi Juara Dunia MotoGP 2024, Cosplay Jadi Robot Terminator!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |22:13 WIB
Selebrasi Unik Jorge Martin Usai Jadi Juara Dunia MotoGP 2024, Cosplay Jadi Robot Terminator!
Selebrasi Jorge Martin usai jadi juara dunia MotoGP 2024, cosplay jadi robot Terminator. (Foto: MotoGP)
BARCELONA – Selebrasi unik diperlihatkan sang juara dunia MotoGP 2024, Jorge Martin di Sirkuit Catalunya, Barcelona. Pembalap Tim Pramac Ducati itu tepatnya melakukan selebrasi dengan berkostum ala robot Terminator untuk merauakan gelar juara dunia pertamanya di kelas MotoGP tersebut.

Martin berhasil menjadi juara MotoGP 2024 setelah finis ketiga dalam balapan utama GP Barcelona 2024, Minggu (17/11/2024) malam WIB. Kendati rivalnya, Francesco Bagnaia, memenangkan balapan, hasil itu cukup untuk menjaga takhtanya di peringkat teratas dengan keunggulan 10 poin.

Martinator -julukan Martin- pun langsung nampak emosional begitu melewati garis finis di Sirkuit Montmelo Catalunya. Dia memukul-mukul motornya dengan tangan dan kemudian melakukan wheelie di tengah trek.

Kemudian, selebrasi menarik dilakukan Martin setelahnya. Dia berhenti di pinggir trek dan kemudian masuk ke sebuah kotak hitam bertuliskan ‘Martinator’.

Selebrasi Jorge Martin usai jadi juara dunia MotoGP 2024. (Foto: MotoGP)

Pembalap asal Spanyol itu pun cukup lama berada di dalam kotak tersebut. Lalu, dia keluar dengan penampilan yang mengejutkan.

