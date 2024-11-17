Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Syarat Jorge Martin Juara Dunia MotoGP 2024 Nanti Malam: Gampang Banget!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |13:22 WIB
Syarat Jorge Martin Juara Dunia MotoGP 2024 Nanti Malam: Gampang Banget!
Jorge Martin sangat mudah untuk menjadi juara dunia MotoGP 2024 malam ini (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
A
A
A

MONTMELO – Syarat Jorge Martin jadi juara dunia MotoGP 2024 nanti malam terhitung gampang. Pembalap tim Pramac Ducati itu tak perlu bersusah payah pada balapan utama MotoGP Barcelona 2024.

Martin saat ini unggul 19 poin atas Pecco di puncak klasemen MotoGP 2024. Ia mengoleksi 492 angka usai finis ketiga pada Sprint Race MotoGP Barcelona 2024, Sabtu 16 November malam WIB.

Jorge Martin melaju pada MotoGP Barcelona 2024 (Foto: Instagram/@pramacracing)

Dengan begitu, Martin hanya butuh tujuh poin lagi untuk menjadi juara MotoGP 2024. Alhasil, ia bakal menyegel titelnya jika bisa finis minimal di posisi sembilan atau lebih baik.

Selain itu, bintang asal Spanyol tersebut juga bisa merebut titel musim ini jika Pecco finis di posisi ketiga atau lebih rendah. Kemudian, ada satu skema lagi di mana Martin bakal bisa duduk di takhta tertinggi MotoGP 2024.

Jika Pecco tidak memenangkan balapan utama di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, itu, maka Martin bakal juara dunia dengan hanya finis di posisi ke-14 atau lebih baik. Alhasil, ia benar-benar dalam posisi yang jauh lebih menguntungkan dibanding sang rival.

Di sisi lain, Pecco juga masih punya harapan untuk mempertahankan gelarnya di MotoGP 2024. Namun, peluangnya memang sangat kecil.

