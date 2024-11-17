Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Di Ambang Juara Dunia, Jorge Martin Incar Podium pada MotoGP Barcelona 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |10:41 WIB
Di Ambang Juara Dunia, Jorge Martin Incar Podium pada MotoGP Barcelona 2024
Jorge Martin tetap bertekad meraih podium pada seri terakhir MotoGP 2024 (Foto: Instagram/@pramacracing)
A
A
A

MONTMELO – Jorge Martin tetap mengincar podium pada balapan MotoGP Barcelona 2024. Meski begitu, ia tidak mau mengambil risiko pada seri penutup MotoGP 2024 tersebut.

Martin dan Francesco Bagnaia sedang bersaing dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2024. Pembalap tim Pramac Ducati itu memimpin klasemen dengan koleksi 492 poin, unggul 19 angka.

Jorge Martin melaju pada MotoGP Barcelona 2024 (Foto: Instagram/@pramacracing)

Suka tidak suka, Martin harus menunda perayaan gelar juaranya. Sebab, Bagnaia berhasil keluar sebagai pemenang sesi sprint race, sedangkan Martinator finis posisi tiga.

Alhasil, kedua rider ini bersaing sampai titik akhir dalam perebutan gelar juara MotoGP 2024. Sang juara dunia dipastikan bakal diketahui dari hasil akhir balapan utama yang digelar di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Minggu (17/11/2024) pukul 20.00 WIB.

Alih-alih tertekan, Martin justru membidik podium untuk meyakinkan gelar juaranya. Namun, ia juga tidak ingin terlalu ambil risiko untuk bisa mencapai itu.

“Strateginya menurut saya harus tetap sama, untuk mencoba berada di podium,” kata Martin, dikutip dari Crash, Minggu (17/11/2024)

Halaman:
1 2
