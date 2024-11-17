Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hitung-hitungan Francesco Bagnaia Juara Dunia MotoGP 2024 di Sirkuit Catalunya

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |07:27 WIB
Hitung-hitungan Francesco Bagnaia Juara Dunia MotoGP 2024 di Sirkuit Catalunya
Simak hitung-hitungan Francesco Bagnaia juara dunia MotoGP 2024 di Catalunya (Foto: Ducati Corse)
A
A
A

HITUNG-hitungan Francesco Bagnaia juara dunia MotoGP 2024 di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, akan dibahas Okezone. Cukup berat bagi pembalap tim Ducati Lenovo itu untuk meraihnya.

Bagnaia memperpanjang napas usai memenangi Sprint Race MotoGP Barcelona 2024, Sabtu 16 November malam WIB. Ia kini mengoleksi 473 angka dan memperkecil selisih dengan Jorge Martin di puncak klasemen.

Jorge Martin vs Francesco Bagnaia

Pembalap asal Spanyol itu mengumpulkan 492 poin di tangga teratas. Martin unggul hingga 19 angka dari Bagnaia.

Hitung-hitungan Bagnaia untuk juara dunia MotoGP 2024 di Sirkuit Catalunya cukup rumit. Pembalap asal Italia itu harus memenangi balapan sembari berharap ada mukjizat.

Bila menjadi pemenang, Bagnaia harus berharap Martin maksimal finis di posisi 10. Keduanya akan sama-sama mengoleksi 498 poin tetapi sang juara dunia bertahan unggul dalam jumlah kemenangan musim ini.

Bagnaia juga bisa menjadi juara dunia jika finis di posisi dua dan Martin maksimal mengakhiri balapan di urutan 15 atau gagal finis. Di luar dua kemungkinan itu, maka gelar juara dunia akan melayang.

Halaman:
1 2
