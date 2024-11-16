Jake Paul Bongkar Alasan Tidak Pukul KO Mike Tyson

JAKE Paul membongkar alasan kenapa tidak memukul knockout (KO) Mike Tyson saat bertemu di laga yang digelar di di AT&T Stadium Arlington, Texas, Amerika Serikat, Sabtu (16/11/2024) siang WIB. Youtuber berusia 27 tahun itu mengatakan gagal memukul KO Mike Tyson karena terlalu berhati-hati.

“Saya takut Mike Tyson menyakiti saya. Alhasil, saya menjaga jarak dan mencoba menyakitinya perlahan-lahan,” kata Jake Paul kelar pertandingan, Okezone mengutip dari Aljazeera.

(Jake Paul (kiri) gagal bikin KO Mike Tyson. (Foto: @netflix)

Dalam laga ini, Jake Paul menang angka atas Mike Tyson. Sempat kalah di dua ronde awal, YouTuber asal Amerika Serikat ini menang di enam ronde selanjutnya.

Sekadar diketahui, laga ini digelar dalam delapan ronde. Setiap ronde hanya berlangsung selama dua menit.

Meski akhirnya menang atas Mike Tyson, Jake Paul tidak lupa meninggalkan pujian kepada si Leher Beton -julukan Mike Tyson. Ia tetap menganggap Mike Tyson sebagai legenda tinju dunia.

“Laga ini berjalan sulit seperti yang saya prediksi. Mike Tyson persis yang saya pikir, salah satu yang terbaik yang pernah ada. Mike Tyson merupakan ikon dan legenda (tinju),” sambung Jake Paul.