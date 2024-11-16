Profil Jake Paul, YouTuber yang Kalahkan Mike Tyson di Laga Tinju Profesional!

PROFIL Jake Paul, YouTuber yang mengalahkan Mike Tyson di laga tinju profesional akan diulas Okezone. Jake Paul baru saja bertemu Mike Tyson dalam laga tinju yang dilangsungkan di AT&T Stadium in Arlington, Texas, Amerika Serikat, Sabtu (16/11/2024) siang WIB.

Di dua ronde awal, Mike Tyson unggul atas Jake Paul. Namun, dari ronde ketiga sampai Kedelapan, giliran Jake Paul yang unggul.

(Jake Paul hajar Mike Tyson)

Alhasil, Jake Paul dinyatakan sebagai pemenang dengan nilai 78 berbanding 74. Sekadar diketahui, laga ini digelar dalam delapan ronde dan setiap rondenya dilangsungkan dua menit.

Profil Jake Paul

Jake Paul merupakan seorang YouTuber yang aktif sejak 2014. Bahkan sejak berusia 10 tahun atau pada 2007, ia sudah aktif merekam dirinya.

Ia sempat menjadi pasukan khusus angkatan laut di Amerika Serikat dan memiliki fisik yang prima. Namun, pada 2013 ia memilih mundur dan fokus menjadi YouTuber.

Di sela-sela kesibukannya menjadi YouTuber, Jake Paul serius berlatih tinju. Sebelum menghadapi Mike Tyson, Jake Paul telah turun dalam 10 pertandingan tinju.

Hebatnya dari 10 pertandingan itu, Jake Paul mencatatkan sembilan menang dan satu kalah. Bahkan pada 2023, Jake Paul mengalahkan rival abadi Conor McGregor di ajang UFC, Nate Diaz.