Kenapa Valentino Rossi Disebut The Doctor?

KENAPA Valentino Rossi disebut The Doctor? Hal ini tentunya tak terlepas dari kiprah fantastis Rossi di MotoGP.

Valentino Rossi sendiri diketahui sudah pensiun dari MotoGP. Dia membuat keputusan besar itu selama jeda musim panas MotoGP 2021. Hingga akhirnya, dia resmi gantung helm pada akhir musim 2021.

Meski sudah pensiun, nama Rossi tetap tersohor di MotoGP. Serba-serbi soal sosoknya selalu menarik perhatian besar. Kini, menarik menilik lebih jauh soal julukan Valentino Rossi. Diketahui, Rossi dijuluki The Doctor.

Alasan Valentino Rossi Disebut The Doctor

Sebenarnya, tidak ada alasan yang jelas mengapa Rossi menggunakan julukan The Doctor. Julukan ini ini sudah ada sejak Rossi mendominasi kategori 500 cc.

Sejumlah alasan pun disinyalir mendorong munculnya julukan The Doctor. Pertama, karena gaya balap Valentino Rossi. Diketahui, Rossi kerap tampil sembrono kala masih mentas di kelas 125cc dan 250cc. Saat naik ke kelas 500cc pun, Rossi disebut merasa perlu berpikir layaknya dokter di kelas utama.